Bad Mitterndorf II bezwingt SV Aigen/E. dank Stocker-Goldtor

Details Montag, 29. April 2024 17:20

Mit einem knappen 1:0 endete das Match zwischen der Zweitvertretung von Bad Mitterndorf und SV Aigen/E. an diesem zwölften Spieltag. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Hinspiel war Aigen/E. in einem Match auf Augenhöhe ein 2:1-Sieg geglückt.

Lange mussten die Fans in diesem Spiel auf Tore warten. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Bad Mitterndorf II brach den Bann in der Nachspielzeit, als Alexander Stocker das erste Tor des Spiels erzielte (92.). Schließlich sprang für den Gastgeber gegen SV Aigen im Ennstal ein Dreier heraus.

Bad Mitterndorf II machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem dritten Platz.

SV Aigen/E. hat auch nach der Pleite die zweite Tabellenposition inne.

Nach Bad Mitterndorf II stellt Aigen/E. mit 50 Toren die zweitbeste Offensive der Liga. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein. Mit insgesamt 25 Zählern befindet sich Bad Mitterndorf II voll in der Spur. Die Formkurve von SV Aigen im Ennstal dagegen zeigt nach unten.

Am kommenden Freitag trifft Bad Mitterndorf II auf FC MAYRLIFE Ausseerland Juniors (17:30 Uhr), SV Aigen/E. reist tags darauf zu SV Kupferschaubergwerk Radmer (16:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Michael Rindler (Trainer Aigen im Ennstal): "Unter dem Strich ein verdienter Sieg der Heimmannschaft, die uns vorallem in Halbzeit 1 spielerisch überlegen war. In Halbzeit 2 kamen wir besser ins Spiel. Beim Stand von 0:0 in der zweiten Halbzeit ließen wir leider 3 bis 4 Top-Chancen ungenutzt (Kompliment an den Mitterndorf-Goalie). Unsere Jungs haben gekämpft und alles gegeben. Der späte Gegentreffer war natürlich bitter."

1. Klasse Enns: Bad Mitterndorf II – SV Aigen im Ennstal, 1:0 (0:0)

92 Alexander Stocker 1:0

Details

