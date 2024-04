Ausseerland Juniors zwingen SG Pruggern/Gröbming II in die Knie

Details Montag, 29. April 2024 17:29

Im Spiel von Ausseerland Juniors gegen die Reserve von SG Pruggern/Gröbming gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Ausseerland Jrs. Die Ausgangslage sprach für FC MAYRLIFE Ausseerland Juniors, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das letztendlich mit 3:3 geendet hatte.

Das Spiel ist von Beginn an ein offener Schlagabtausch. Lukas Sukitsch brachte Pruggern/Gröbming II in der zehnten Minute ins Hintertreffen. Mikulas Adamek nutzte die Chance für den Gast und beförderte in der 23. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine.

David Martinovic glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für Ausseerland Juniors (47./53.). Es folgte der Anschlusstreffer für SG E-Werk Pruggern/Gröbming II – bereits der zweite für Adamek. Nun stand es nur noch 2:3 (63.). Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 3:2 zugunsten von Ausseerland Jrs.

Die Heimmannschaft muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. FC MAYRLIFE Ausseerland Juniors liegt im Klassement nun auf Rang fünf. Fünf Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat Ausseerland Juniors derzeit auf dem Konto. Ausseerland Jrs. beendete die Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

Wann bekommt Pruggern/Gröbming II die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen FC MAYRLIFE Ausseerland Juniors gerät SG Pruggern/Gröbming II immer weiter in die Bredouille. 18:65 – das Torverhältnis von SG E-Werk Pruggern/Gröbming II spricht eine mehr als deutliche Sprache. SG Pruggern/Gröbming II musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Pruggern/Gröbming II insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Siege waren zuletzt rar gesät bei SG E-Werk Pruggern/Gröbming II. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon sieben Spiele zurück.

Ausseerland Juniors tritt kommenden Freitag, um 17:30 Uhr, bei der Zweitvertretung von Bad Mitterndorf an. Zwei Tage später empfängt SG Pruggern/Gröbming II ATV MERCANDO Irdning II

Jürgen Hofer (Funktionär Ausseerland): "Nach der heftigen Niederlage ist der Sieg gut fürs Selbstvertrauen, wir setzen weiter auf die Jugend und freuen uns, dass einer unserer Youngsters gleich doppelt getroffen hat."

1. Klasse Enns: FC MAYRLIFE Ausseerland Juniors – SG E-Werk Pruggern/Gröbming II, 3:2 (1:1)

63 Mikulas Adamek 3:2

53 David Martinovic 3:1

47 David Martinovic 2:1

23 Mikulas Adamek 1:1

10 Lukas Sukitsch 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.