Favoritensieg: Justiz Graz mit dem Dreier gegen Pachern II

Details Samstag, 29. August 2020 13:54

Am 1. Spieltag treffen in der 1. Klasse Mitte B der SV Ortho und Knie Justiz Graz und der SV SMB Pachern II aufeinander. Und dabei wird der Gastgeber der Favoritenrolle vollauf gerecht. Gelingt es doch den Gästen gleich ein halbes Dutzend an Treffern einzuschenken. Man darf gespannt sein was dieses Resultat wert ist. Die nächsten Runden werden es zeigen, wo die beiden Teams letztlich in der Tabelle zu finden sein werden. Der Spielleiter war Wolfgang Pucher - 25 Zuseher waren in der Murauer Bier Arena mit von der Partie.

Alles fest in der Hand der Heimischen

Die Begegnung beginnt wunschgemäß für die Rossmann-Truppe. Der "Knipser vom Dienst" Bernd Huttmann ist bereits in der 5. Minute zur Stelle und bringt den Platzherrn mit 1:0 in Führung. Was die Aufgabe für die jungen Gäste nicht wirklich einfacher gestaltet. Justiz ist drückend überlegen und geht am Kunstrasen bereits in der 21. Minute mit 2:0 in Front. Christoph Malli kann sich dabei in die Schützenliste eintragen. Was dazu führt, dass die Wächtler-Schützlinge noch mehr in die Defensive gedrängt werden. Dem Gastgeber gelingt es noch in der ersten Hälfte drei Stück draufzulegen. Franz Hartmann (22.), Philip Kager (32.) und Bernd Huttmann (45.), der zum zweiten Mal trifft, sorgen letztlich für die komfortable 5:0-Halbzeitführung.

Pachern II verkauft sich nun teuer

Im zweiten Durchgang muss man den Gästen zugute halten, trotz des deutlichen Rückstands, nicht aufgesteckt zu haben. Gelingt es Pachern II doch den zweiten Durchgang offen zu gestalten bzw. erreicht man mit dem 1:1 sogar ein "Unentschieden". Zuerst aber sind wieder die Hausherren am Zug. Nach einer gespielten Stunde ist es Jürgen Holl, der den Spielstand auf 6:0 erhöht. Kurz darauf können dann auch die Gäste erstmalig etwas Zählbares verbuchen. Der 19-jährige Maurice Boadu Dampare trifft erstmalig für Pachern II in dieser Spielzeit (64.). Bei diesem 6:1 sollte es zu guter Letzt auch bleiben. Justiz Graz gelangt zwar noch zu Einschuss-Möglichkeiten. Mit vereinten Kräften kann Pachern II aber weiteren Schaden abwenden.

SV JUSTIZ GRAZ - SV PACHERN II 6:1 (5:0)

Torfolge: 1:0 (5. Huttmann), 2:0 (21. Malli), 3:0 (22. Hartmann), 4:0 (32. Kager), 5:0 (45. Huttmann), 6:0 (60. Holl), 6:1 (64. Dampare)

Stimme zum Spiel:

Thomas Russ, Sektionsleiter Justiz Graz:

"Am Erfolg gibt es überhaupt nichts zu rütteln. Wir sind alle sehr froh, dass es geklappt hat mit dem ersten Saisonsieg. Unser Vorhaben ist es wieder ganz vorne in der Tabelle mitzumischen. Aber die Konkurrenz schläft nicht, mal sehen was sich letztlich ausgeht für uns."

by: Ligaportal/Roo

