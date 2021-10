SC Seiersberg gewinnt hoch gegen Pirka-Windorf

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 15:55

Pirka-Windorf blieb gegen SC Seiersberg chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Seiersberg erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Ein Doppelpack brachte die Gäste in eine komfortable Position: Matej Derek war gleich zweimal zur Stelle (20./22.). Mit dem 3:0 durch Florian Zettl schien die Partie bereits in der 37. Minute mit SC Shoppingcity Seiersberg einen sicheren Sieger zu haben. SC Seiersberg gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Marcel Lackner besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für Seiersberg (89.). Ein starker Auftritt ermöglichte SC Shoppingcity Seiersberg am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen SV Pirka-Windorf.

Durch diese Niederlage fällt Pirka-Windorf in der Tabelle auf Platz neun zurück. Drei Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen haben die Gastgeber momentan auf dem Konto.

Eine grundsolide Defensivleistung gepaart mit der Treffersicherheit der eigenen Offensive lassen SC Seiersberg in eine verheißungsvolle nähere Zukunft blicken. Die Saison von Seiersberg verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sechs Siegen, drei Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt.

Mit insgesamt 21 Zählern befindet sich SC Shoppingcity Seiersberg voll in der Spur. Die Formkurve von SV Pirka-Windorf dagegen zeigt nach unten.

Am kommenden Samstag tritt Pirka-Windorf bei Grazer Sportclub Strassenbahn an, während SC Seiersberg einen Tag zuvor SV Lassnitzhöhe empfängt.

1. Klasse Mitte B: SV Pirka-Windorf – SC Shoppingcity Seiersberg, 0:4 (0:3)

20 Matej Derek 0:1

22 Matej Derek 0:2

37 Florian Zettl 0:3

89 Marcel Lackner 0:4

