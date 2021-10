Knappe Angelegenheit: SV Lassnitzhöhe gewinnt Spitzenspiel bei SC Seiersberg

Details Samstag, 30. Oktober 2021 08:10

Im Spiel von Seiersberg gegen SV Lassnitzhöhe gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Gasts. Die Ausgangslage sprach für SV Lassnitzhöhe, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag SC Shoppingcity Seiersberg bereits in Front. Florian Zettl markierte in der zweiten Minute die Führung. Luka Grgic schockte die Heimmannschaft und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für SV Lassnitzhöhe (11./37.). Zur Pause war SV Lassnitzhöhe im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. In der 64. Minute war Zettl mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! In der 72. Minute brachte Marc Hochegger den Ball im Netz von SC Seiersberg unter. Mit dem Ende der Spielzeit strich SV Lassnitzhöhe gegen Seiersberg die volle Ausbeute ein.

Sechs Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat SC Shoppingcity Seiersberg derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien ließ SC Seiersberg zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sechs.

SV Lassnitzhöhe präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 54 geschossene Treffer gehen auf das Konto von SV Lassnitzhöhe. SV Lassnitzhöhe weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, drei Punkteteilungen und einer Niederlage vor. In den letzten fünf Partien rief SV Lassnitzhöhe konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

SV Lassnitzhöhe schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 27 Zähler in die Höhe und überwintert nun auf Platz drei. Trotz der Niederlage fiel Seiersberg in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit vorübergehend auf Platz fünf, könnte aber von Unterpremstätten II noch eingeholt werden.

1. Klasse Mitte B: SC Shoppingcity Seiersberg – SV Lassnitzhöhe, 2:3 (1:2)

2 Florian Zettl 1:0

11 Luka Grgic 1:1

37 Luka Grgic 1:2

64 Florian Zettl 2:2

72 Marc Hochegger 2:3

