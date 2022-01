Verlass: Liebocher Manuel Konrad trifft am laufenden Band

Details Montag, 03. Januar 2022 18:21

Beim Seriensieger SV SW Lieboch, von den „35 Covid-Begegnungen“ seit dem Herbst 2019, wurden in der 1. Klasse Mitte B, von 105 möglichen Punkten, 95 gutgeschrieben, sieht man der Rückrunde 2022 voller Zuversicht entgegen. Denn dem Leader scheint der Gebietsliga-Wiederaufstieg nur mehr schwer zu nehmen sein. Da zieht diesmal auch Corona, nötigenfalls ist der Herbstmeister aufstiegsberechtigt, den Kürzeren.

Grund zum Jubel gab es für die Liebocher zuletzt zur Genüge

Beachtlich: 73 Tore in 35 „Coronaspielen“

Bei den Liebochern agiert mit dem gebürtigen Grazer, dem 33-jährigen Manuel Konrad, ein absoluter Torgarant an vorderster Front. „Dabei bin ich erst vor in Grambach zum Stürmer umfuntioniert worden. Davor habe ich im Mittelfeld gespielt“, erinnert sich der „Knipser vom Dienst“, der im Zivilberuf in Graz einen Laster der Müllabfuhr steuert. In 23 Jahren hat der Familienmensch 15 verschiedene Trikots getragen. Auch Angebote der Großclubs Sturm und GAK, die aber etwas voreilig ausgeschlagen wurden, sind am Tisch gelegen. Gestartet hat Manuel Konrad seine Karriere in Mureck. Eines hat sich einer der treffsichersten Angreifer Österreichs, ins Stammbuch geschrieben: Nach Grambach, Thal II, Murfeld, Mooskirchen und Stanz, soll im kommenden Juni unbedingt der Meistertitel mit den Liebochern her.

Photocredit: SV Lieboch/privat

by: Roo

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!