Derek-Festival: Seiersberg feiert 7:0 Kantersieg

Der SC shoppingcity Seiersberg empfing in der 1. Klasse Mitte B die Zweiervertretung der SVU Liebenau. Die Hausherren, die als klarer Favorit in die Partie gestartet waren ließen von Anfang an keine Zweifel an ihrer Vormachtstellung aufkommen und feierten einen 7:0 Kantersieg. Mann des Tages war Matej Derek, der sechs Treffer beisteuerte - für die ersten beiden Tore benötigte er lediglich zwei Minuten.

Matej Derek traf sechsmal

Die 70 Besucher wurden vom Start sahen ein Torfestival, wobei jedes der Tore unter der Kategorie "Sehenswert" einzuordnen war. Nahezu Jeder Schuss war ein Treffer, alle Tore waren wunderschön herausgespielt und eines schöner als das andere. Gegen das dominante Angriffspressing der Heimischen war von Seiten der Gäste kein Kraut gewachsen. Ein Chronologie der Ereignisse:

Bereits nach 26 Minuten stand es 4:0

Der erste Schuss aufs Liebenau-Tor zappelte bereits im Netz - Matej Derek eröffnete das Schützenfest in Minute sechs. Nur eine Minute später stand die Liebenau-Abwehr wieder in Bedrängnis - Derek nutzte den Fehler des Abwehrspielers eiskalt aus und stellte auf 2:0. In der 14. Minute übergab Torhüter Patrick Glawischnig den Ball zu seinem Verteidiger, ein langer Pass auf die linke Seite war die Folge - Beis Parlic mit dem Stanglpass auf Derek und es stand 3:0. In der 26. Minute passte Kapitän Patrick Merkan in die Mitte - Mathias Hartmann und Derek übten sich im Doppelpass und Derek erhöhte auf 4:0. Mit diesem Zwischenresultat ging es in die Pause - die Besucher sollten aber auch im zweiten Durchgang noch auf ihre Kosten kommen.

Nahezu jeder Schuss war ein Treffer

In der 55. Minute flankte Thomas Peichler den Ball in den Strafraum - und Derek stand goldrichtig - neuer Spielstand 5:0 für Seiersberg. In Minute 70 tankte sich der Stürmer durch die Abwehr, überlief zwei Verteidiger und den Tormann und schloss diese Aktion mit seinem sechsten Tagestreffer zum 6:0 ab. Kurz vor dem Spielende durfte auch einmal ein anderer Torschütze ran - Parlic krönte seine tolle Leistung mit dem Treffer zum 7:0 und trug sich ebenfalls in die Torschützenliste ein. Dieses Ergebnis war auch gleichzeitig der Endstand und beendete eine Partie, von der man in Seiersberg wahrscheinlich noch lange sprechen wird.

Stimme zum Spiel:

Besnik Prestreshi, Trainer Seiersberg:

"Wir haben unser System auf 4-3-3 umgestellt. Das taugt meiner Mannschaft voll. Wir haben in den letzten drei Spielen (Freundschaftsspiel inklusive)19 Tore geschossen und keines bekommen. Das Gesamtgefüge passt, die Mannschaft arbeitet sehr gut. Unsere Verteidigung spielt genauso wie die Offensive und der Sturm hervorragend."

SC SEIERSBERG - SVU LIEBENAU 7:0 (4:0)

Torfolge: 1:0 - 6:0 (6., 7., 14., 26., 55., 70. Derek), 7:0 (87. Parlic)

Sportplatz Shoppingcity Seiersberg; 70 Besucher; Gabrijell

Startformationen:

Seiersberg: Patrick Glawischnig - Thomas Peichler, Jakob Hofer, Marcel Hamma, Marcel Cepin - Florian Zettl, Patrick Merkan (K), Ernest Manu, Beis Parlic - Matej Derek, Matthias Hartmann

Liebenau: Philipp Gressler, Blerton Haziri, Kristian Kasper, Pascal Gressler, Lorenz Huber (K), Laurence Fahrner, Siegfried Heinrich, Matthias Lueger, Dietmar Heinrich, Emin Futic, Gabriel Andic

