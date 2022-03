Unterpremstätten II gewinnt hoch gegen Hausmannstätten II

Details Sonntag, 27. März 2022 19:38

Die Reserve von Unterpremstätten kannte mit ihrem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Unterprem. II enttäuschte die Erwartungen nicht. Im Hinspiel hatte SC PORR Unterpremstätten II bei der Zweitvertretung von Hausmannstätten einen 3:1-Sieg eingefahren.

Ivan Dzidzic brachte Unterpremstätten II in der elften Minute in Front. Dominic Summer erhöhte den Vorsprung der Gastgeber nach 38 Minuten auf 2:0. Mit der Führung für Unterprem. II ging es in die Halbzeitpause. Den Vorsprung von SC PORR Unterpremstätten II ließ Jonathan Brosch in der 60. Minute anwachsen. Dzidzic legte in der 64. Minute zum 4:0 für Unterpremstätten II nach. Durch ein Eigentor von Hrvoje Martinovic verbesserte Unterprem. II den Spielstand auf 5:0 für sich (88.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Michael Leopold Schlag, der das 6:0 aus Sicht von SC PORR Unterpremstätten II perfekt machte (90.). Letztlich feierte Unterpremstätten II gegen Hausmannst. II nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Nach diesem Erfolg steht Unterprem. II auf dem sechsten Platz der 1. Klasse Mitte B. Sieben Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat SC PORR Unterpremstätten II momentan auf dem Konto.

SV Hausmannstätten II befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen Unterpremstätten II weiter im Abstiegssog. Die Hintermannschaft von Hausmannstätten II steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 75 Gegentore kassierte der Gast im Laufe der bisherigen Saison. Die schmerzliche Phase von Hausmannstätten II dauert an. Bereits zum dritten Mal in Folge verließ man am Samstag das Feld als Verlierer.

Nach der klaren Niederlage gegen Unterprem. II ist Hausmannst. II weiter das defensivschwächste Team der 1. Klasse Mitte B.

Nächster Prüfstein für SC PORR Unterpremstätten II ist SV Feldkirchen II (Samstag, 19:00 Uhr). SV Hausmannstätten II misst sich am selben Tag mit SV Raiba Strassgang (13:30 Uhr).

1. Klasse Mitte B: SC PORR Unterpremstätten II – SV Hausmannstätten II, 6:0 (2:0)

90 Michael Leopold Schlag 6:0

88 Eigentor durch Hrvoje Martinovic 5:0

64 Ivan Dzidzic 4:0

60 Jonathan Brosch 3:0

38 Dominic Summer 2:0

11 Ivan Dzidzic 1:0