Gressler-Festspiele: Liebenau II schießt LUV Graz ab

Details Sonntag, 07. August 2022 14:49

Die Reserve von SV Union Liebenau kam am ersten Spieltag zu einem 5:2-Sieg gegen Union LUV Graz. Pascal Gressler hatte sein Visier richtig gut eingestellte, er steuerte alle fünf Treffer bei.

Pascal Gressler ballerte sein Team zum Sieg

In den ersten 12 Minuten fielen die Tore am laufenden Band

In der Anfangsphase ging es Schlag auf Schlag: Kaum war das Spiel angepfiffen, lag LUV Graz bereits in Front. Ermin Dzafic markierte in der dritten Minute die Führung. SVU Liebenau II zeigte sich wenig beeindruckt. In der sechsten Minute schlug Pascal Gressler mit dem Ausgleich zurück. Drei Minuten später ging Union LUV Graz durch den zweiten Treffer von Dzafic in Führung.

Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Gressler mit den Treffern (12./16./40.) zum 4:2 für Liebenau II. Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Kabine. Gressler führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem 5:2 war er schon das fünfte Mal an diesem Tag erfolgreich (51.). Letztlich fuhr SV Union Liebenau II einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Stimme zum Spiel:

Philip Neubauer, Trainer Liebenau II:

"WIr haben den Schock nach dem schnellen Treffer gleich überwunden. Nach dem 2:2 haben wir die Kontrolle übernommen und das Spiel nicht mehr aus der Hand gegeben."

Startformationen:

Liebenau: Joachim Trummer, Julian Commodore Castano, Rafael Sulzgruber, Kristian Kasper, Pascal Gressler (K), Jochen Luca Malli, Siegfried Heinrich, Matthias Lueger, Dietmar Heinrich, Adrian Ionut Nicolas Somle, Christian Weber

LUV Graz: Sven Gamper (K), Jawad Rezai, Mert Deveci, Sead Ibrahimbegovic, Sarim Bajrektarevic, Michael Praznik, Benjamin Veladzic, Melik Yaylali, Ermin Dzafic, Meho Basic, Jonathan Schlacher

1. Klasse Mitte B: SV Union Liebenau II – Union LUV Graz, 5:2 (4:2)

51 Pascal Gressler 5:2

40 Pascal Gressler 4:2

16 Pascal Gressler 3:2

12 Pascal Gressler 2:2

9 Ermin Dzafic 1:2

6 Pascal Gressler 1:1

3 Ermin Dzafic 0:1

by ReD

Foto: SVU Liebenau