Juniors Gössendorf II entscheidet Topduell für sich!

Details Samstag, 03. September 2022 09:16

Mit der 1:3-Niederlage gegen die Reserve von Juniors ENERGIE STEIERMARK Gössendorf verlor SC Shoppingcity Seiersberg auch den Platz an der Sonne. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Juniors Gössendorf II die Nase vorn.

Ein Doppelpack brachte die Heimmannschaft in eine komfortable Position: Uwayemi Emwenghare war gleich zweimal zur Stelle (3./27.). In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für Juniors ENERGIE STEIERMARK Gössendorf II.



Mit dem 3:0 von Kilian Wilk für Juniors Gössendorf II war das Spiel eigentlich schon entschieden (49.). Idris Turan verkürzte für SC Seiersberg später in der 63. Minute auf 1:3. In den 90 Minuten war Juniors ENERGIE STEIERMARK Gössendorf II im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Seiersberg und fuhr somit einen 3:1-Sieg ein.

Juniors Gössendorf II macht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt Boden in der Tabelle gut und steht nun auf Rang drei. Mit beeindruckenden 17 Treffern stellt Juniors ENERGIE STEIERMARK Gössendorf II den besten Angriff der 1. Klasse Mitte B. Drei Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Juniors Gössendorf II.

Nach fünf gespielten Runden gehen bereits zwölf Punkte auf das Konto von SC Shoppingcity Seiersberg und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden zweiten Platz.

Am kommenden Sonntag tritt Juniors ENERGIE STEIERMARK Gössendorf II bei FK Austria ASV Puch Graz an, während Seiersberg zwei Tage zuvor, also am Freitagabend um 19:00, die SU Hitzendorf Juniors empfängt.

1. Klasse Mitte B: Juniors ENERGIE STEIERMARK Gössendorf II – SC Shoppingcity Seiersberg, 3:1 (2:0)

63 Idris Turan 3:1

49 Kilian Wilk 3:0

27 Uwayemi Emwenghare 2:0

3 Uwayemi Emwenghare 1:0