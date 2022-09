Union LUV Graz vs. SV Landjäger Justiz Graz: Mit dem Schlusspfiff - Felix Pelz ist zur Stelle!

Details Samstag, 03. September 2022 10:17

Union LUV Graz und SV Justiz Graz lieferten sich vor 50 Zusehern ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. Die Ausgangslage sprach für SV Landjäger Justiz Graz, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Felix Pelz war am Ende der entscheidende Mann.

Christoph Moser ließ sich in der 21. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:0 für den Gast. Dragan Dolic nutzte die Chance für LUV Graz und beförderte in der 29. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt.



Armin Begic brachte Union LUV Graz nach 56 Minuten die 2:1-Führung. Der Gastgeber bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Bernhard Huttmann für den Ausgleich sorgte (60.). Die Hoffnung auf einen Erfolg war nahezu geschwunden, aber Felix Pelz rückte mit seinem Treffer in der Nachspielzeit den Sieg für SV Justiz Graz in greifbare Nähe. Am Schluss siegte SV Landjäger Justiz Graz gegen LUV Graz.

Union LUV Graz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. 5:18 – das Torverhältnis von LUV Graz spricht eine mehr als deutliche Sprache. In dieser Saison sammelte LUV Graz bisher einen Sieg und kassierte vier Niederlagen. Union LUV Graz klebt das Pech weiter an den Füßen. Die Niederlage gegen SV Justiz Graz war bereits die dritte am Stück in der Liga.

Drei Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SV Justiz Graz.

SV Landjäger Justiz Graz setzte sich mit diesem Sieg von LUV Graz ab und nimmt nun mit neun Punkten den fünften Rang ein, während Union LUV Graz weiterhin drei Zähler auf dem Konto hat und den 13. Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Samstag trifft LUV Graz auf die Zweitvertretung von SC PORR Unterpremstätten, SV Justiz Graz spielt am selben Tag gegen SV Pirka-Windorf.

1. Klasse Mitte B: Union LUV Graz – SV Landjäger Justiz Graz, 2:3 (1:1)

91 Felix Pelz 2:3

60 Bernhard Huttmann 2:2

56 Armin Begic 2:1

29 Dragan Dolic 1:1

21 Christoph Moser 0:1