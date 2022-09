SV Lassnitzhöhe bastelt weiter am Traumstart!

Details Samstag, 03. September 2022 12:10

Durch ein 3:1 holte sich SV Lassnitzhöhe drei Punkte bei der Zweitvertretung von SU Hitzendorf Juniors. Pflichtgemäß strich SV Lassnitzhöhe gegen SU Hitzendorf II drei Zähler ein.

Das erste Tor des Spiels ging an SV Lassnitzhöhe. Allerdings gelang dies nur mithilfe von Hitzendorf II, denn Unglücksrabe Patrick Kirchengast beförderte den Ball ins eigene Netz (12.). Daniel Edelsbrunner versenkte die Kugel zum 2:0 für SV Lassnitzhöhe (24.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Luka Grgic den Vorsprung des Gasts auf 3:0 (44.). Der Tabellenführer gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.



Kurz vor Ultimo war noch Markus Loibner zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von SU Hitzendorf Juniors II verantwortlich (89.). Obwohl SV Lassnitzhöhe nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es SU Hitzendorf II zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:1.

In der Defensivabteilung von Hitzendorf II knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Wo bei den Gastgebern der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die fünf erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. In dieser Saison sammelte SU Hitzendorf Juniors II bisher einen Sieg und kassierte drei Niederlagen.

Die errungenen drei Zähler gingen für SV Lassnitzhöhe einher mit der Übernahme der Tabellenführung. An SV Lassnitzhöhe gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst viermal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 1. Klasse Mitte B. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, SV Lassnitzhöhe zu stoppen. Von den fünf absolvierten Spielen hat SV Lassnitzhöhe alle für sich entschieden.

SU Hitzendorf II tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei SC Shoppingcity Seiersberg an. Einen Tag später empfängt SV Lassnitzhöhe Holding Graz GSC Energie Graz.

1. Klasse Mitte B: SU Hitzendorf Juniors II – SV Lassnitzhöhe, 1:3 (0:3)

89 Markus Loibner 1:3

44 Luka Grgic 0:3

24 Daniel Edelsbrunner 0:2

12 Eigentor durch Patrick Kirchengast 0:1