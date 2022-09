Stattegg United besiegt Feldkirchen II souverän mit 3:0

Details Sonntag, 11. September 2022 09:47

Gegen Stattegg United holte sich die Zweitvertretung von SV Feldkirchen eine 0:3-Schlappe ab. Auf dem Papier ging SC Stattegg United als Favorit ins Spiel gegen Feldkirchen II – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Wie schon in den letzten Spielen mussten die Gäste in der Anfangsphase ein Tor hinnehmen. Das 1:0 war der Verdienst von Benedikt Mestel. Er war vor 50 Zuschauern in der achten Minute zur Stelle. In der 37. Minute brachte Patrick Rieger das Netz für Stattegg United zum Zappeln. Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Kabine.

Meine Pommes schmecken interessanter als das Spiel gerade ist. Schurli, Ticker-Reporter

Paul Saurugger besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für SC Stattegg United (73.). Letztlich fuhr Stattegg United einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

In dieser Saison sammelte Stattegg United bisher zwei Siege und kassierte vier Niederlagen.

Sechs Spiele und noch kein Sieg: SV Feldkirchen II wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

SC Stattegg United setzte sich mit diesem Sieg von Feldkirchen II ab und belegt nun mit sechs Punkten den zehnten Rang, während die Gäste weiterhin zwei Zähler auf dem Konto haben und den 14. Tabellenplatz einnehmen.

Nächster Prüfstein für Stattegg United ist die Reserve von SV Union Liebenau (Samstag, 16:00 Uhr). SV Feldkirchen II misst sich am selben Tag mit SC PORR Unterpremstätten II (19:00 Uhr).

1. Klasse Mitte B: SC Stattegg United – SV Feldkirchen II, 3:0 (2:0)

73 Paul Saurugger 3:0

37 Patrick Rieger 2:0

8 Benedikt Mestel 1:0

Startformationen:

SC Stattegg United: Gabriel Paul Schmeja, Bilegsaikhan Enkhsaikhan, Othmar Gottfried Matumona, Benedikt Mestel, Florian Frisch, Manuel Heimgartner, Patrick Rieger, Benjamin Emiohe (K), Robert Slavik, Willi Sonnleitner, Mahdi Qorbani

Feldkirchen: Pascal Duller, Julian Rene Fras, Sebastian Matteo Weiland, Martin Rath, Mahmoud Omar, Esmir Zahirovic, Sazan Cervadiku, Kenan Kanuric, Raphael Koval, Benjamin Gebhard Kraker, Felix Kraker (K)

by ReD