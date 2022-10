Negativserie bei SU Hitzendorf II hält weiter an

Details Samstag, 01. Oktober 2022 15:35

SC Stattegg United gewann das Freitagsspiel gegen die Reserve von SU Hitzendorf Juniors mit 2:0. Auf dem Papier ging Stattegg United als Favorit ins Spiel gegen SU Hitzendorf II – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Jonas Gerhard Franz Spuller brachte SC Stattegg United in der 18. Minute nach vorn. Der Gast hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Fabian Spahiu erhöhte den Vorsprung von Stattegg United nach 60 Minuten auf 2:0. Als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 2:0 letztlich abpfiff, hatte SC Stattegg United die drei Zähler unter Dach und Fach.

Ich sags wie‘s is. Keine Ahnung wie des grad passiert is - schön war‘s ned. Möchte hier nicht parteiisch wirken aber verdient is was anderes. Bieröffner, Ticker-Reporter

Hitzendorf II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Mit drei Punkten auf der Habenseite steht die Heimmannschaft derzeit auf dem 13. Rang. Im Sturm von SU Hitzendorf Juniors II stimmt es ganz und gar nicht: Neun Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Siege waren zuletzt rar gesät bei SU Hitzendorf Juniors II. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon sieben Spiele zurück.

Nach diesem Erfolg steht Stattegg United auf dem zehnten Platz der 1. Klasse Mitte B.

SU Hitzendorf II tritt am kommenden Samstag bei der Zweitvertretung von SV Feldkirchen an, Stattegg United empfängt am selben Tag Holding Graz GSC Energie Graz.

1. Klasse Mitte B: SU Hitzendorf Juniors II – SC Stattegg United, 0:2 (0:1)

60 Fabian Spahiu 0:2

18 Jonas Gerhard Franz Spuller 0:1