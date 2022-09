Doppelpack: Bauer schießt Grazer Sportclub zum Sieg

Details Montag, 26. September 2022 20:58

Holding Graz GSC Energie Graz gewann das Sonntagsspiel gegen FK Austria ASV Puch Graz mit 3:1.

Florian Bauer brachte Austria ASV Puch in der 13. Minute ins Hintertreffen. Mit einem Tor Vorsprung für Grazer Sportclub ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Markus Faschingbauer traf zum 1:1 zugunsten von Austria Puch (52.). Dass Grazer SC in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Tobias Andreas Plattner, der in der 79. Minute zur Stelle war. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Bauer, der das 3:1 aus Sicht des Gasts perfekt machte (89.). Am Ende verbuchte Holding Graz GSC Energie Graz gegen FK Austria ASV Puch Graz die maximale Punkteausbeute.

Mit beeindruckenden 31 Treffern stellt Grazer Sportclub den besten Angriff der 1. Klasse Mitte B. Zuletzt lief es erfreulich für Grazer SC, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Rauchtöpfe von den Funatix, die einzigen Tepf die ein Violetter heute sehen wird Foreverpiatek, Ticker-Reporter

Mehr als zwei Tore pro Spiel musste Austria ASV Puch im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: Holding Graz GSC Energie Graz kassierte insgesamt gerade einmal 1,12 Gegentreffer pro Begegnung. Mit diesem Sieg zog Grazer Sportclub an Austria Puch vorbei auf Platz drei. Die Heimmannschaft fiel auf die siebte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Am kommenden Samstag trifft FK Austria ASV Puch Graz auf SV Landjäger Justiz Graz, Grazer SC spielt tags zuvor gegen SV Raiba Strassgang.

1. Klasse Mitte B: FK Austria ASV Puch Graz – Holding Graz GSC Energie Graz, 1:3 (0:1)

89 Florian Bauer 1:3

79 Tobias Andreas Plattner 1:2

52 Markus Faschingbauer 1:1

13 Florian Bauer 0:1