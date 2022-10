Knappe Angelegenheit: Ein Tor macht im Derby den Unterschied

Details Samstag, 01. Oktober 2022 22:54

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das die Zweitvertretung von Juniors ENERGIE STEIERMARK Gössendorf mit 2:1 gegen die Reserve von SV Feldkirchen gewann. Vollends überzeugen konnte Juniors Gössendorf II dabei jedoch nicht.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für den Gastgeber und Feldkirchen II ohne Torerfolg in die Kabinen. Akrem Ben Ali brachte SV Feldkirchen II in der 49. Minute ins Hintertreffen. Timo Kreinc war zur Stelle und markierte das 2:0 von Juniors ENERGIE STEIERMARK Gössendorf II (54.). Für das 1:2 von Feldkirchen II zeichnete Felix Kraker verantwortlich (88.). Am Ende verbuchte Juniors Gössendorf II gegen die Gäste die maximale Punkteausbeute.

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Juniors ENERGIE STEIERMARK Gössendorf II liegt nun auf Platz vier. Juniors Gössendorf II präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 32 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Juniors ENERGIE STEIERMARK Gössendorf II. Sechs Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Juniors Gössendorf II. Die letzten Resultate von Juniors ENERGIE STEIERMARK Gössendorf II konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

SV Feldkirchen II belegt mit fünf Punkten den zwölften Tabellenplatz. Feldkirchen II musste sich nun schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SV Feldkirchen II insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte SV Feldkirchen II deutlich. Insgesamt nur vier Zähler weist Feldkirchen II in diesem Ranking auf.

Juniors Gössendorf II tritt am kommenden Samstag bei SV Union Liebenau II an, Feldkirchen II empfängt am selben Tag SU Hitzendorf Juniors II.

1. Klasse Mitte B: Juniors ENERGIE STEIERMARK Gössendorf II – SV Feldkirchen II, 2:1 (0:0)

88 Felix Kraker 2:1

54 Timo Kreinc 2:0

49 Akrem Ben Ali 1:0