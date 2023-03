Zweistellig: Grazer Sportclub macht das Dutzend voll

Details Freitag, 24. März 2023 20:49

Auch wenn die Verhältnisse vor dem Spiel klar waren, überraschte das deutliche Ergebnis. Am Ende hatte Grazer Sportclub die Reserve von Unterpremstätten mit 12:1 überrannt. Grazer SC hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte das Heimteam alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Dieser Sieg wird den 120 Besuchern wohl lange in Erinnerung bleiben.

Der Grazer Sportklub Straßenbahn feierte nach dem Kantersieg ausgiebig

In der zweiten Hälfte herrschte Tag der offenen Tür

Im ersten Durchgang hielten sich die Hausherren noch zurück: Matthias Preis brachte Grazer Sportclub Holding Graz nach 17 Minuten die 1:0-Führung. Die passende Antwort hatte Dominic Summer parat, als er in der 19. Minute zum Ausgleich traf. Tobias Andreas Plattner trug sich in der 26. Spielminute in die Torschützenliste ein. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Preis seinen zweiten Treffer nachlegte (42.). Mit der Führung für Grazer Sportclub ging es in die Kabine.

Durch Treffer von Florian Bauer (46.), Plattner (50.), Sebastian Egger (56.), Sebastian Falkenberg (61.) und Valentin Luxner (75.) zog Grazer SC uneinholbar davon. Nicolas Purkarthofer vollendete zum zehnten Tagestreffer in der 81. Spielminute. Falkenberg gelang ein Doppelpack (85./88.), mit dem er das Ergebnis auf 11:1 hochschraubte. Felix Weissensteiner stellte schließlich in der 90. Minute den 12:1-Sieg für Grazer Sportclub Holding Graz sicher. Mit dem Schlusspfiff des Referees fuhr der GSC einen exorbitant hohen Sieg ein und die Zweitvertretung aus Unterpremstätten trat mit einer 1:12-Abfuhr die Heimreise an.

Der GSC hat erst 14 Gegentreffer erhalten

Nach 15 absolvierten Spielen stockte Grazer SC sein Punktekonto bereits auf 34 Zähler auf und hält damit einen starken dritten Platz. Die Verteidigung von Grazer Sportclub Holding Graz wusste bisher überaus zu überzeugen und wurde erst 14-mal bezwungen. Die Saison von Grazer Sportclub verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Grazer SC nun schon elf Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst drei Niederlagen setzte.

Die Achillesferse des SC PORR Unterpremstätten II ist zweifelsohne die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Schlappe behalten die Gäste den siebten Tabellenplatz bei. Sieben Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat Unterpremstätten II derzeit auf dem Konto.

Mit insgesamt 34 Zählern befindet sich Grazer Sportclub Holding Graz voll in der Spur. Die Formkurve von Unterpremstätten II dagegen zeigt nach unten.

Während Grazer Sportclub am kommenden Samstag SV Landjäger Justiz Graz empfängt, bekommt es SC PORR Unterpremstätten II am selben Tag mit SV Raiba Strassgang zu tun.

Stimme zum Spiel:

Paul Thyr, sportlicher Leiter Grazer Sportclub:

"Das war eine überragende Vorstellung von uns. Wir haben in der Hinrunde 1:1 gegen diese Mannschaft gespielt, jetzt mit 12:1 gewonnen. Das ist ein Richtungsweis für die gute Entwicklung, die die Mannschaft in den letzten Monaten gemacht hat. In den nächsten Runden stehen die nächsten großen Aufgaben an, dort warten schwierige Gegner."

1. Klasse Mitte B: Grazer Sportclub Holding Graz – SC PORR Unterpremstätten II, 12:1 (3:1)

90 Felix Weissensteiner 12:1

88 Sebastian Falkenberg 11:1

85 Sebastian Falkenberg 10:1

81 Nicolas Purkarthofer 9:1

75 Valentin Luxner 8:1

61 Sebastian Falkenberg 7:1

56 Sebastian Egger 6:1

50 Tobias Andreas Plattner 5:1

46 Florian Bauer 4:1

42 Matthias Preis 3:1

26 Tobias Andreas Plattner 2:1

19 Dominic Summer 1:1

17 Matthias Preis 1:0

Aufstellungen:

GRAZER SPORTKLUB Holding Graz: Valentin Tenner - Jakob Pichlbauer, Sebastian Egger, Patrick Schweiger, Fabio Tilli - Christoph Kölbl (K), Konstantin Spitzer, Matthias Preis, Felix Weissensteiner - Tobias Andreas Plattner, Florian Bauer

Ersatzspieler: Nicolas Purkarthofer, Valentin Luxner, Jonas Müller, Sebastian Schweiger, Sebastian Falkenberg

SC Bäckerei Steiner Unterpremstätten II: David Kornhäusl, Marcel Eibl, Alhassan Ahmed, Alexander Findner, Jonathan Brosch, Johannes Martin Inninger, Lorenz Kopp, Julian Mörth, Vasileios Theodoridis, Dominic Summer (K), Julian Max Lenz

Ersatzspieler: Stefan Micanovic, Marko-Stojan Novakovic, Fabian Paal, Mazen Abd Alla, Raphael Spiegl, David Neumann

by René Dretnik

Foto: GSC

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei