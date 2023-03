Spannende Partie: SU Hitzendorf II verlangt SV Justiz Graz alles ab

Details Samstag, 25. März 2023 00:25

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von der Reserve von SU Hitzendorf und SV Justiz Graz, die mit 1:2 endete. Hitzendorf II war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. SV Landjäger Justiz Graz hatte SU Hitzendorf Juniors II im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 5:1 gesiegt.

Für den Führungstreffer von SU Hitzendorf II zeichnete Moritz Gutjahr verantwortlich (34.). Die Heimmannschaft nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Bernhard Huttmann versenkte den Ball in der 47. Minute im Netz von Hitzendorf II. Dass SV Justiz Graz in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von David Mayer, der in der 75. Minute zur Stelle war. Kurz vor Schluss hatten die Auswärtigen noch großes Glück - ein Schuss sprang von der Innenstange weg und konnte auf der Linie gerettet werden. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:1 zugunsten der Gäste.

SU Hitzendorf Juniors II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zu mehr als Platz 13 reicht die Bilanz von SU Hitzendorf II derzeit nicht. Hitzendorf II muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 1. Klasse Mitte B markierte weniger Treffer als SU Hitzendorf Juniors II. Nun musste sich SU Hitzendorf II schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Hitzendorf II in dieser Zeit nur einmal gewann.

Nach 15 absolvierten Spielen stockte SV Landjäger Justiz Graz sein Punktekonto bereits auf 34 Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. Die Angriffsreihe von SV Justiz Graz lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 47 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die Saison von SV Landjäger Justiz Graz verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von elf Siegen, einem Remis und nur drei Niederlagen klar belegt. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte SV Justiz Graz seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt acht Spiele ist es her.

Am kommenden Samstag trifft SU Hitzendorf Juniors II auf Union LUV Graz, SV Landjäger Justiz Graz spielt am selben Tag gegen Grazer Sportclub Holding Graz.

1. Klasse Mitte B: SU Hitzendorf Juniors II – SV Landjäger Justiz Graz, 1:2 (1:0)

75 David Mayer 1:2

47 Bernhard Huttmann 1:1

34 Moritz Gutjahr 1:0

Aufstellungen:

SU Hitzendorf Juniors II: Laurin Gadler, Dominik Hartner, Georg Riegler, Patrick Kirchengast, Moritz Gutjahr, Rene Nußbaumer, Lukas Mauerhofer, Paul Suppan, Laurenz Kogler, Thomas Friedl (K), Lukas Lackner

Ersatzspieler: Dorian Herunter, Matthias Muralter, Noa Rahofer, Julian Paierl, Alexander Hacker, Julian Hochstrasser

SV Landjäger Justiz Graz: Philipp Leiss - Paul Feigl, Maximilian Platzer, Andreas Bucher - Franz Hartmann, Felix Pelz, Christian Zand, Florian Pitner, Michael Autischer, Julian Sommerauer - Bernhard Huttmann (K)

Ersatzspieler: Jacopo Caucig, Christopher Krammer, Christoph Malli, Mag. David Mayer, Fatlum Kabashaj, Matthias Lipp

by ReD

