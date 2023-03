Materer trifft in Nachspielzeit – Remis für Austria ASV Puch

Details Samstag, 18. März 2023 00:48

Im Spiel SC PORR Unterpremstätten II gegen FK Austria ASV Puch Graz trennten sich die Gegner mit einem 2:2-Remis. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Austria ASV Puch hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 5:0 durchgesetzt.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Adrian Ofner brachte die Zweitvertretung von SC PORR Unterpremstätten in der 52. Minute in Front. Die Gastgeber führten schließlich das 2:0 herbei (68.). In der 89. Minute erzielte Idris Ahmad Azizi das 1:2 für Austria Puch. Marcel Materer sicherte dem Gast das Last-Minute-Remis. In der Nachspielzeit stellte Materer den 2:2-Endstand her (93.). Gedanklich hatte Unterpremstätten II den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte FK Austria ASV Puch Graz am Ende noch den Teilerfolg.

Mit vier von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Unterprem. II noch Luft nach oben.

Bei Austria ASV Puch präsentierte sich die Abwehr angesichts 39 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (43). Mit dem Gewinnen tut sich Austria Puch weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Mit diesem Unentschieden verpasste Austria ASV Puch die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle steht FK Austria ASV Puch Graz damit auch unverändert auf Rang acht. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

Am kommenden Freitag trifft SC PORR Unterpremstätten II auf Grazer Sportclub Holding Graz, Austria Puch spielt tags darauf gegen SV Raiba Strassgang.

1. Klasse Mitte B: SC PORR Unterpremstätten II – FK Austria ASV Puch Graz, 2:2 (0:0)

93 Marcel Marterer 2:2

89 Idris Ahmad Azizi 2:1

68 Ruben Ruchti 2:0

52 Adrian Ofner 1:0

Aufstellungen:

SC Bäckerei Steiner Unterpremstätten II: Constantin Lorber (K), Ivan Dzidzic, Maximilian Fleiß, Ruben Ruchti, Alexander Findner, Jonathan Brosch, Adrian Ofner, Johannes Martin Inninger, Raphael Spiegl, Julian Mörth, Vasileios Theodoridis

Ersatzspieler: Niklas Würger, Fabian Paal, Marcel Eibl, Lorenz Kopp, Dominic Summer, Julian Max Lenz

Austria Asv Puch Fk: Borisz Komatina - Sascha Medwed (K) - Rudolf Nagy, Azezullah Rahimi, Celso Aparecido gama junior, Walid Sedighi, Angelo Brecl - Marcel Marterer, Daniel Culafic, Tawfik Hikal, Stefan Frühwirth

Ersatzspieler: Spyridon Paktitis, Mahdi Didari, Idris Ahmad Azizi,

