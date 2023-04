3:1-Heimerfolg: SC Seiersberg untermauert Heimstärke

Details Samstag, 01. April 2023 00:39

Für die Zweitvertretung von Feldkirchen gab es in der Partie gegen SC Seiersberg, an deren Ende eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Seiersberg ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Das enge Hinspiel hatte das Heimteam durch ein 2:1 siegreich gestaltet.

Dorian Derler brachte sein Team in der elften Minute nach vorn. SV Feldkirchen II brauchte den Ausgleich, aber die Führung von SC Shoppingcity Seiersberg hatte bis zur Pause Bestand. Das 2:0 von SC Seiersberg stellte Beis Parlic sicher (55.). Florian Zettl brachte Seiersberg in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (57.). Für das 1:3 von Feldkirchen II zeichnete Philipp Fabian verantwortlich (76.). Zum Schluss feierte SC Shoppingcity Seiersberg einen dreifachen Punktgewinn gegen die Gäste.

Nach dem klaren Erfolg über SV Feldkirchen II festigt SC Seiersberg den vierten Tabellenplatz. Seiersberg knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte SC Shoppingcity Seiersberg zehn Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur vier Niederlagen.

Wann findet SV Feldkirchen II die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen SC Seiersberg setzte es eine neuerliche Pleite, womit Feldkirchen II im Klassement weiter abrutschte. Feldkirchen II musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SV Feldkirchen II insgesamt auch nur einen Sieg und sechs Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Feldkirchen II steckt nach acht Partien ohne Sieg im Schlamassel, während Seiersberg mit aktuell 32 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

SC Shoppingcity Seiersberg stellt sich am Freitag (19:00 Uhr) bei der Reserve von SV Union Liebenau vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt SV Feldkirchen II FK Austria ASV Puch Graz.

1. Klasse Mitte B: SC Shoppingcity Seiersberg – SV Feldkirchen II, 3:1 (1:0)

76 Philipp Fabian 3:1

57 Florian Zettl 3:0

55 Beis Parlic 2:0

11 Dorian Derler 1:0

Aufstellungen:

Seiersberg: Patrick Glawischnig - Attila Jurcsak, Patrick Merkan (K), Ernest Manu, Marcel Cepin - Roland Hofegger, Marcel Hamma, Beis Parlic - Fabio Schönet, Dorian Derler, Matthias Hartmann

Ersatzspieler: Kevin Gross, Florian Zettl, Milot Krasniqi, Faton Shurdhaj, Thomas Hüttenegger, Marco Metzger

Feldkirchen: Niko Hintermüller, Tobias Kollar, Matteo Svab, Philipp Fabian, Esmir Zahirovic, Albin Marco Winter, Raphael Koval, Dennis Meskin, Christian Robert Krafcsik, Felix Kraker (K), Ivan Kljajic

Ersatzspieler: Martin Rath, Kenan Kanuric, Almedin Mujkanovic, Benjamin Gebhard Kraker, Caleb Ayomide Aribisala Ogwu, Jasmin Amidzic

