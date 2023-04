Juniors Gössendorf II liest Pirka-Windorf die Leviten

Details Montag, 03. April 2023 21:14

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich SV Pirka-Windorf und die Reserve von Juniors Gössendorf mit dem Endstand von 0:6. Juniors ENERGIE STEIERMARK Gössendorf II hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gast alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Juniors Gössendorf II hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 9:1 durchgesetzt.

Amir Hossaini trug sich in der 14. Spielminute in die Torschützenliste ein. Juniors ENERGIE STEIERMARK Gössendorf II brachte den Ball zum 2:0 über die Linie (19.). Timo Kreinc schraubte das Ergebnis in der 34. Minute mit dem 3:0 für Juniors Gössendorf II in die Höhe. Pirka-Windorf ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von Juniors ENERGIE STEIERMARK Gössendorf II. Den Vorsprung von Juniors Gössendorf II ließ David Ranftl in der 55. Minute anwachsen. Erneut traf Juniors Gössendorf II und stellte den Spielstand damit auf 5:0 (61.). Auch in der Nachspielzeit kannte Juniors ENERGIE STEIERMARK Gössendorf II keine Gnade. Aliullah Ahmadi markierte den sechsten Treffer (91.). Der Referee pfiff schließlich das Spiel ab, in dem Juniors Gössendorf II bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

SV Pirka-Windorf bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Die Heimmannschaft kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. Ansonsten stehen noch drei Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. In den letzten fünf Begegnungen holte Pirka-Windorf insgesamt nur zwei Zähler.

Der Sieg über SV Pirka-Windorf, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt Juniors ENERGIE STEIERMARK Gössendorf II von Höherem träumen. Juniors Gössendorf II präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 53 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Juniors ENERGIE STEIERMARK Gössendorf II. Die Saisonbilanz von Juniors Gössendorf II sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei neun Siegen und zwei Unentschieden büßte Juniors ENERGIE STEIERMARK Gössendorf II lediglich fünf Niederlagen ein.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von Pirka-Windorf. Nach der Niederlage gegen Juniors Gössendorf II ist SV Pirka-Windorf aktuell das defensivschwächste Team der 1. Klasse Mitte B.

Nächster Prüfstein für Pirka-Windorf ist die Zweitvertretung von SU Hitzendorf Juniors (Freitag, 17:30 Uhr). Juniors ENERGIE STEIERMARK Gössendorf II misst sich am selben Tag mit SV Lassnitzhöhe (18:30 Uhr).

1. Klasse Mitte B: SV Pirka-Windorf – Juniors ENERGIE STEIERMARK Gössendorf II, 0:6 (0:3)

91 Aliullah Ahmadi 0:6

61 Jonas Poetsch 0:5

55 David Ranftl 0:4

34 Timo Kreinc 0:3

19 Elias Poetsch 0:2

14 Amir Hossaini 0:1

