SV Justiz Graz erfolgsverwöhnt

Die Reserve von Unterpremstätten konnte SV Justiz Graz nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:5. Damit wurde SV Landjäger Justiz Graz der Favoritenrolle vollends gerecht. Das Hinspiel war eine Demonstration von Unterpremstätten II gewesen, als man die Partie mit 5:1 für sich entschieden hatte. Man glich die Bilanz mit diesem Spiel somit exakt aus.

Nach 21 Minuten bei 3:0 war hier alles entschieden

In dieser Partie traf der Tabellenzeite auf die Reserve aus Unterpremstätten. Christoph Moser brachte SV Justiz Graz in der 16. Minute nach vorn. Christoph Malli erhöhte den Vorsprung des Gastgebers nach 19 Minuten auf 2:0. Julian Sommerauer baute den Vorsprung von SV Landjäger Justiz Graz in der 21. Minute auf 3:0 aus. Johannes Martin Inninger verkürzte für SC PORR Unterpremstätten II später in der 35. Minute auf 1:3. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Daniel Simunovic das 4:1 zugunsten von SV Justiz Graz (40.). SV Landjäger Justiz Graz dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Eigentlich war Unterpremstätten II schon geschlagen, als Simunovic das Leder zum 1:5 über die Linie beförderte (61.). Letztlich feierte SV Justiz Graz gegen die Gäste nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 5:1-Heimsieg. In dieser fairen Partie zeigte Schiedsrichter Windisch lediglich eine gelbe Karte für den Heimspieler Malli.

Die aktuelle Situation der beiden Mannschaften

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Unterpremstätten II festigte SV Landjäger Justiz Graz den zweiten Tabellenplatz, liegt jedoch acht Punkte hinter dem Tabellenprimus Lassnitzhöhe. SV Justiz Graz präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 54 geschossene Treffer gehen auf das Konto von SV Landjäger Justiz Graz. Die bisherige Spielzeit von SV Justiz Graz ist weiter von Erfolg gekrönt. SV Landjäger Justiz Graz verbuchte insgesamt 13 Siege und ein Remis und musste erst drei Niederlagen hinnehmen. Seit zehn Begegnungen hat SV Justiz Graz das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

SC PORR Unterpremstätten II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegt Unterpremstätten II weiterhin den siebten Tabellenplatz. Acht Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat Unterprem. II derzeit auf dem Konto. Für SC PORR Unterpremstätten II sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Am kommenden Freitag trifft SV Landjäger Justiz Graz auf Union LUV Graz (19:00 Uhr), Unterpremstätten II reist tags darauf zu SC Stattegg United (13:00 Uhr).

SV Landjäger Justiz Graz: Philipp Leiss, Matthias Bucher, Christoph Malli, Bernhard Huttmann (K), Christoph Moser, Florian Pitner, Jakob Seidler, Andreas Bucher, Daniel Simunovic, Julian Sommerauer, Paul Feigl

Ersatzspieler: Jacopo Caucig, Christopher Krammer, Franz Hartmann, Christian Zand, Fatlum Kabashaj

Trainer: Philip Kager

SC Bäckerei Steiner Unterpremstätten II: Niklas Würger, Maximilian Fleiß (K), Stefan Micanovic, Mazen Abd Alla, Jonathan Brosch, Johannes Martin Inninger, Lorenz Kopp, Fabian Paal, Julian Mörth, Raphael Spiegl, Julian Max Lenz

Ersatzspieler: Patrick Hurm, Marcel Eibl, David Neumann, Julian Löcker

Trainer: Michael Findner Stimmen zum Spiel: Social Media Aussendung des SV Justiz: "Auch heute konnte der Justiz-Express nicht gestoppt werden. 5:1 gewonnen, wir wünschen frohe Ostern!" Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: SV Landjäger Justiz Graz – SC PORR Unterpremstätten II, 5:1 (4:1)

61 Daniel Simunovic 5:1

40 Daniel Simunovic 4:1

35 Johannes Martin Inninger 3:1

21 Julian Sommerauer 3:0

19 Christoph Malli 2:0

16 Christoph Moser 1:0

