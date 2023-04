LUV Graz verliert hoch gegen SV Justiz Graz- wertvolle Punkte für Justiz

Details Samstag, 15. April 2023 00:02

SV Justiz Graz erteilte LUV Graz eine Lehrstunde: 6:1 hieß es am Ende für SV Landjäger Justiz Graz. Die Überraschung blieb aus: Gegen SV Justiz Graz kassierte Union LUV Graz eine deutliche Niederlage. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel ein enges Match geliefert, das SV Landjäger Justiz Graz am Ende mit 3:2 gewonnen hatte. Mittlerweile ist Justiz jedoch erster Verfolger des Tabellenführers aus Lassnitzhöhe und so versucht man vorzulegen und hoffte auf einen Umfaller des SV Lassnitzhöhe. Am Samstag war der Punkteabstand dann auf fünf Punkte geschmolzen, denn der Tabellenprimus verlor tatsächlich.

Erster Showdown in der 45.Minute

Der Tabellenzweite legte offensiv los und konnte bereits nach wenigen Minuten mehrere Corner für sich verbuchen. Es dauerte bis zur 15.Minute bis der Torbann gebrochen war. Für die 1:0-Führung war Franz Hartmann verantwortlich. Julian Sommerauer erhöhte den Vorsprung von SV Justiz Graz nach 20 Minuten auf 2:0.Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Alexander Engelmaier auf Seiten von LUV Graz das 1:2 (45.). Da hatte die Mannschaft von Trainer Kager tatsächlich in der Nachspielzeit noch einmal was entgegen zu setzen und Huttmann erzielte mit dem Pausentee das 3:1. Mit der Führung für SV Landjäger Justiz Graz ging es in die Kabine.

Jetzt begann eine gute Phase des Tabellenschlusslichts und man konnte Chancen erspielen ohne das Ergebnis zu korrigieren. Es kam wie schon oft in dieser Saison: SV Justiz Graz baute die Führung aus, indem Daniel Simunovic zwei Treffer nachlegte (66./72.). Der Treffer von Christoph Moser in der 83. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Am Ende kam SV Landjäger Justiz Graz gegen Union LUV Graz zu einem auch in dieser Höhe verdienten Sieg.

Die Situation der beiden Teams

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen LUV Graz festigte SV Justiz Graz den zweiten Tabellenplatz. Mit 60 geschossenen Toren gehört SV Landjäger Justiz Graz offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse Mitte B. Die bisherige Spielzeit von SV Justiz Graz ist weiter von Erfolg gekrönt. SV Landjäger Justiz Graz verbuchte insgesamt 14 Siege und ein Remis und musste erst drei Niederlagen hinnehmen. SV Justiz Graz scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Nach der empfindlichen Schlappe steckt Union LUV Graz weiter im Schlamassel. 21:65 – das Torverhältnis des Tabellenletzten spricht eine mehr als deutliche Sprache. Mit nun schon 14 Niederlagen, aber nur zwei Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten der Gäste alles andere als positiv. Die Not von LUV Graz wird immer größer. Gegen SV Landjäger Justiz Graz verlor Union LUV Graz bereits das dritte Ligaspiel am Stück.

Nach der klaren Niederlage gegen SV Justiz Graz ist LUV Graz weiter das defensivschwächste Team der 1. Klasse Mitte B.

Am kommenden Freitag trifft SV Landjäger Justiz Graz auf SV Pirka-Windorf, Union LUV Graz spielt tags darauf gegen die Reserve von SC PORR Unterpremstätten.

Stimmen zum Spiel:

Aussendung SV Justiz

"Es geht weiter mit der Siegesserie. Klarer Erfolg gegen LUV Graz bei grauslichem Wetter und mit motivierten Jungs"

Aufstellungen: SV Landjäger Justiz Graz: Jacopo Caucig - DI Dominikus Weleba , BSc, Christopher Krammer, Paul Feigl - Franz Hartmann, Christoph Malli, Florian Pitner, Fatlum Kabashaj, Julian Sommerauer - Bernhard Huttmann (K), Christoph Moser

Ersatzspieler: Philipp Leiss, Antonio Simunovic, Jerko Buric, Daniel Simunovic

Trainer: Philip Kager

LUV Graz: Omar Shehata, Meho Basic (K), Alen Hadzic, Kristijan Loborinec, Lennart Valery Heusgen, Mohsen Sedik, Mert Deveci, Jakup Karic, Alexander Engelmaier, Kambez Rahisi, Armin Begic

Ersatzspieler: Samir Rubanovic, Dino Amidzic, Sarim Bajrektarevic, Mario Ulz

Trainer: Rene Gaar Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: SV Landjäger Justiz Graz – Union LUV Graz, 6:1 (3:1)

83 Christoph Moser 6:1

72 Daniel Simunovic 5:1

66 Daniel Simunovic 4:1

45 Bernhard Huttmann 3:1

45 Alexander Engelmaier 2:1

20 Julian Sommerauer 2:0

15 Franz Hartmann 1:0

