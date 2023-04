Grazer Sportclub siegt im Spitzenspiel [Video]

Details Freitag, 21. April 2023 22:01

Grazer Sportclub Holding Graz stellte SV Lassnitzhöhe ein Bein und schickte den Tabellenprimus mit 3:1 nach Hause. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Grazer Sportclub die Nase vorn. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen: SV Lassnitzhöhe hatte mit 2:1 die Oberhand behalten.

Ein wahres Spitzenspiel wurde den 155 Besuchern in der Gruabn geboten. Beide Teams gaben von Beginn an Vollgas und schenkten sich nichts. Allerdings war der GSC an diesem Spieltag zu souverän und war nicht zu knacken. In Minute 32 spielte Kapitän Christoph Kölbl einen hohen Ball auf Tobias Andreas Plattner und er versenkte den Ball im Netz der Gäste. Grazer SC führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Auch in der zweiten Spielhälfte ging es in ähnlicher Tonart weiter. Ein hoher Ball von der Seite - gespielt vom Neuzugang aus Deutschland, Markus Taunus - erreichte Florian Bauer und er schoss die Kugel zum 2:0 für den Gastgeber über die Linie (52.). Kurz vor Schluss verwertete Luka Grgic einen Elfmeter und verkürzte auf 1:2 (90.). Jetzt warfen die Gäste alles nach vorne und gaben den Hausherren Platz zum Konter. Genau aus solch einem fiel auch der letzte Treffer dieses Spiels: Konstantin Spitzer sorgte für den 3:1 Endstand (94.). Am Schluss siegte Grazer Sportclub Holding Graz gegen SV Lassnitzhöhe.

Nach diesem Erfolg steht Grazer Sportclub auf dem dritten Platz der 1. Klasse Mitte B. Grazer SC präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 83 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Grazer Sportclub Holding Graz. Mit dem Sieg baute Grazer SC die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Grazer Sportclub 13 Siege, ein Remis und kassierte erst vier Niederlagen. Grazer Sportclub Holding Graz erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Nach 19 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für SV Lassnitzhöhe 48 Zähler zu Buche. Die Lage von SV Lassnitzhöhe bleibt angespannt. Gegen Grazer Sportclub musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Während Grazer SC am nächsten Freitag (19:00 Uhr) bei SC Seiersberg gastiert, steht für SV Lassnitzhöhe einen Tag später vor heimischer Kulisse der Schlagabtausch mit SV Landjäger Justiz Graz auf der Agenda.

Stimme zum Spiel:

Paul Thyr, sportlicher Leiter:

"Das war heute eine erwachsene Partie. Wir haben den Tabellenführer souverän geschlagen. Mit dieser Leistung dürfen wir nach oben blicken und dies entspricht auch der Richtung des Vereines."

1. Klasse Mitte B: Grazer Sportclub Holding Graz – SV Lassnitzhöhe, 3:1 (1:0)

94 Konstantin Spitzer 3:1

90 Luka Grgic 2:1

52 Florian Bauer 2:0

32 Tobias Andreas Plattner 1:0

Startaufstellungen:

GRAZER SPORTKLUB Holding Graz: Valentin Tenner - Jakob Pichlbauer, Paul Neukirchner, Patrick Schweiger - Christoph Kölbl (K), Konstantin Spitzer, Sebastian Schweiger, Sebastian Falkenberg, Marcus Daunus - Tobias Andreas Plattner, Florian Bauer

SV Lassnitzhöhe: Niklas Pirker - Paul Kriegler, Nicolas Posch, Ulrich Zottler, Oliver Liebmann (K), Eldar Salkanovic - Armin Einfalt, Laurence Fahrner, Martin Jandl - Luka Grgic, Marc Hochegger

by René Dretnik

Foto und Video: GSC

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei