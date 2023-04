Alle Neune: SV Justiz Graz rupft Pirka-Windorf

Details Freitag, 21. April 2023 22:44

SV Justiz Graz kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 9:0-Erfolg davon. Die Heimmannschaft hatte schon im Vorfeld Rückenwind.Immerhin hat man im Frühjahr alle Spiele gewonnen. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen. Das Hinspiel war ebenso eine Demonstration von SV Landjäger Justiz Graz gewesen, als man die Partie mit 6:2 für sich entschieden hatte.

Ab der 13. Minute war Pirka-Windorf nur noch zu zehnt

SV Justiz Graz erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Bernhard Huttmann traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. SV Landjäger Justiz Graz machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Franz Hartmann (9.). Mit dem 3:0 durch Daniel Simunovic schien die Partie bereits in der 13. Minute mit SV Justiz Graz einen sicheren Sieger zu haben. Dann musste Tobias Mocnik vom Platz (13.). Nach einer Beleidigung schickte ihn Schiedsrichter Sadaj Astrit nach nicht einmal einer Viertelstunde unter die Dusche.

Außenseiter, Rückstand und einen Mann weniger auf dem Feld: Es sah nicht gut aus für Pirka-Windorf. Es folgten weitere Treffer durch Christoph Moser (20.) und Huttmann (26.) mit zwei Toren innerhalb weniger Minuten. Die Pausenführung von SV Landjäger Justiz Graz fiel mit 5:0 deutlich wie verdient aus.

Jakob Seidler (67.) und Florian Pitner (67.) schossen weitere Treffer für SV Justiz Graz, während Felix Pelz (80.) das 8:0 markierte. Hartmann stellte schließlich in der 82. Minute den 9:0-Sieg für SV Landjäger Justiz Graz sicher. Als der Unparteiische Sadaj Astrit das Spiel schließlich beendete, war die deutliche Niederlage von SV Pirka-Windorf besiegelt.

Die aktuelle Situation beider Teams

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen den Gast festigte das Team von Trainer Kager den zweiten Tabellenplatz. Man ist nur noch zwei Punkte hinder dem Tabellenprimus Lassnitzhöhe und weiterhin ein Aufstiegsaspirant. SV Landjäger Justiz Graz präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 69 geschossene Treffer gehen auf das Konto von SV Justiz Graz. SV Landjäger Justiz Graz sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 15 summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und drei Niederlagen dazu.

Nach der empfindlichen Schlappe steckt Pirka-Windorf weiter im unteren Tabellenbereich. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von SV Pirka-Windorf ist deutlich zu hoch. 71 Gegentreffer – kein Team der 1. Klasse Mitte B fing sich bislang mehr Tore ein. Nun musste sich Pirka-Windorf schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Saison nicht nach Plan verlief.

Nach der Niederlage gegen SV Justiz Graz ist Pirka-Windorf aktuell das defensivschwächste Team der 1. Klasse Mitte B. Die Misere von SV Pirka-Windorf hält an. Insgesamt kassierte Pirka-Windorf nun schon vier Niederlagen am Stück. SV Landjäger Justiz Graz scheint momentan niemand stoppen zu können. Beeindruckende sieben Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Nächster Prüfstein für SV Justiz Graz ist SV Lassnitzhöhe (Samstag, 14:30 Uhr). Somit erlebt die Liga das Spiel um den ersten Platz. SV Pirka-Windorf misst sich am selben Tag mit Union LUV Graz (17:00 Uhr).

Startaufstellungen: SV Landjäger Justiz Graz: Philipp Leiss, Christopher Krammer, Paul Feigl, Franz Hartmann, Jerko Buric, Bernhard Huttmann (K), Christoph Moser, Florian Pitner, Andreas Bucher, Daniel Simunovic, Julian Sommerauer

Ersatzspieler: Jacopo Caucig, Antonio Simunovic, Christoph Malli, Felix Pelz, Jakob Seidler, Michael Autischer

Trainer: Philip Kager

Pirka: Tobias Mocnik, Nico Galler, Besmullah Erfani, Gamil Amin, Eduard-Alexandru Paulitsch, Vahid Fayaz, Silvio Grach, Ahmedin Saletovic, Ahad Fajas, Rene Mocnik (K), Sandro Cernec

Ersatzspieler: Ilja Markusic, Javid Mohammadi, Andreas Berger

Trainer: Stefan Lippitsch

Bericht: Florian Kober

