Rote Karte nach vier Minuten und fünf Tore - GSC gewinnt in Feldkirchen in Überzahl

Details Montag, 29. Mai 2023 11:16

Die Zweitvertretung von Feldkirchen und Grazer Sportclub lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete. SV Feldkirchen II war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Zudem spielte man fast das komplette Spiel mit einem Mann weniger. Der GSC ist nun seit sieben Spieln ungeschlagen, das Team von Trainer Lang ist in Form. Der Grazer SC hatte im Hinspiel im Herbst an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 4:0 durchgesetzt.

Der Goalgetter des GSC steht mittlerweile bei unglaublichen 38 Saisontoren und war auch am Wochenende wieder der Garant für drei Punkte

Platzverweis nach vier Minuten - Schiedsrichter Kramoviku griff hart durch

Das Spiel begann mit einem frühen Rückschlag für Feldkirchen ! Bereits nach vier Minuten schickte der Schiedsrichter Martin Rath nach einem Torraub zum Duschen. Die Heimmannschaft geriet schon in der fünften Minute in Rückstand, als Tobias Plattner das schnelle 1:0 mit diesem daraus resultierenden Freistoss für Grazer Sportclub Holding Graz erzielte.

Die SV Feldkirchen Reserve zeigte sich von der Unterzahl wenig beeindruckt. In der neunten Minute schlug Sebastian Matteo Weiland mit dem Ausgleich zurück. Aber es kam noch besser für das Team von Trainer Koval.

Grazer Sportclub musste den Treffer von Christian Robert Krafcsik zum 2:1 hinnehmen (38.).

Tor, Toor, Tooor für SV Feldkirchen II zum 2:1 Auch mit einem Mann weniger spielt man die Gsc'ler schwindlig- Jasko mit dem Querpass und Chris Krafcsik vollendet Schurli, Ticker-Reporter

Geschockt zeigten sich aber jetzt die Gäste auch nicht. Nur wenig später war Sebastian Schweiger mit dem Ausgleich zur Stelle (43.).

Tor, Toor, Tooor für Grazer Sportclub Holding Graz zum 2:2 Lange Flanke zurück in die Mitte geköpft und mit einem Volleyabschluss ins lange Eck Schurli, Ticker-Reporter

Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Entscheidung wenige Minuten vor Schluss

Plattner stellte für Grazer SC im Schlussakt den Führungstreffer sicher (85.). Am Schluss siegte der Grazer Sportclub gegen Feldkirchen. Das Heimteam wehrte sich in diesem Spiel mit einem Mann weniger tapfer, der GSC sammelte weitere Punkte.

So steht es um die beiden Teams

Kurz vor Saisonende steht SV Feldkirchen II mit 23 Punkten auf Platz elf. Der letzte Dreier liegt für das Team bereits drei Spiele zurück.

Der Grazer Sportclub behauptet nach dem Erfolg über SV Feldkirchen II den vierten Tabellenplatz. Erfolgsgarant von Grazer SC ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 111 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Nur viermal gab sich Grazer Sportclub Holding Graz bisher geschlagen. Sieben Spiele ist es her, dass Grazer Sportclub zuletzt eine Niederlage kassierte.

Die Reserve aus Feldkirchen ist am kommenden Sonntag zu Gast beim SV Landjäger Justiz Graz. Für den Grazer SC geht es am kommenden Dienstag beim SV Strassgang weiter.

1. Klasse Mitte B: SV Feldkirchen II – Grazer Sportclub Holding Graz, 2:3 (2:2)

85 Tobias Andreas Plattner 2:3

43 Sebastian Schweiger 2:2

38 Christian Robert Krafcsik 2:1

9 Sebastian Matteo Weiland 1:1

5 Tobias Andreas Plattner 0:1

Aufstellungen: Feldkirchen: Niko Hintermüller, Sebastian Matteo Weiland, Matteo Svab, Martin Rath, Philipp Fabian, Elias Koval, Raphael Koval (K), Julian Rene Fras, Benjamin Gebhard Kraker, Christian Robert Krafcsik, Jasmin Amidzic



Ersatzspieler: Martin Kickmaier, Esmir Zahirovic, Almedin Mujkanovic, Luca Meixner



Trainer: Rainer Koval

GRAZER SPORTKLUB Holding Graz: Lukas Reitbauer - Jakob Pichlbauer, Paul Neukirchner, Patrick Schweiger, Sebastian Schweiger - Christoph Kölbl (K), Florian Bauer, Sebastian Falkenberg, Felix Weissensteiner - Valentin Luxner, Tobias Andreas Plattner



Ersatzspieler: Maximilian Hofmeister, Nik Kummert, Jonas Müller, Muamer Causevic, Karim Ahmed, Maximilian Gregor Wildner



Trainer: Leonhard Lang Bericht Florian Kober

