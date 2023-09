Unterpremstätten Reserve zerlegt Tobelbad mit 6:1

Details Sonntag, 17. September 2023 15:02

Die Reserve von Unterpremstätten setzte sich standesgemäß gegen Tobelbad mit 6:1 durch. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Mit einer dermaßen einseitigen Begegnung hatte man jedoch nicht gerechnet.

Nach 45 Minuten führten die Gastgeber mit 3:1

Lucas Joel Witte versenkte die Kugel nach einem Abspielfehler in der Tobelbader Abwehr zum 1:0 (15.). Dominic Summer glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für Unterpremstätten (20./30.). Nunmehr führte das Team von Trainer Michael Stenitzer nach einer halben Stunde mit 3:0. Man konnte sagen, die Messe war vorzeitig gelesen.

Das 1:3 von SV Tobelbad bejubelte Philipp Wolf nach einem Kopfballtreffer (35.). Mit der Führung für SC Foitl Bau Unterpremstätten II ging es in die Kabine.

Nach der Pause verhinderte Keeper Weger ein komplettes Debakel - 6:1 war trotzdem der Endstand

David Gepp vollendete zum fünften Tagestreffer in der 50. Spielminute - das war das 4:1. Mazen Abd Alla beseitigte mit seinen Toren (77./92.) die letzten Zweifel am Sieg von Unterpremstätten II. Am Schluss fuhr Unterpremstätten gegen Tobelbad auf eigenem Platz einen Sieg ein.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Nach sechs absolvierten Spielen stockte SC Foitl Bau Unterpremstätten II sein Punktekonto bereits auf 14 Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. Die Offensive des Heimteams in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch SV Tobelbad war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 24-mal schlugen die Angreifer von Unterpremstätten II in dieser Spielzeit zu. Man bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat SC Foitl Bau Unterpremstätten II vier Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen ließ sich Unterpremstätten II selten stoppen, drei Siege und zwei Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Tobelbad holte auswärts bisher vier Zähler. Wann findet der Gast die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen Unterpremstätten setzte es eine neuerliche Niederlage, womit SV Tobelbad im Klassement weiter abrutschte. Die Defensive von Tobelbad muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 21-mal war dies der Fall. SV Tobelbad musste sich nun schon viermal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Tobelbad insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden - der Neubeginn des Vereins erweist sich als schwierig. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte SV Tobelbad die dritte Pleite am Stück.

Am nächsten Samstag (19:00 Uhr) reist SC Foitl Bau Unterpremstätten II zur Zweitvertretung von SV Feldkirchen, am gleichen Tag begrüßt Tobelbad SV Pirka-Windorf vor heimischem Publikum.

SC Foitl Bau Unterpremstätten II: Patrick Hurm, Maximilian Fleiß, Felix Carstensen, Michael Florian Schenner (K), Lorenz Christoph Kürbisch, Aleksander Domjanic, Dominic Summer, Lucas Joel Witte, Moritz Sakl, Alexander Findner, David Gepp



Ersatzspieler: Tobias Belohlavek, Mazen Abd Alla, Bernd Uwe Horn, Behxhet Govori, Dominique Kratzer, Julian Mörth



Trainer: Michael Stenitzer

Tobelbad: Noah Leon Weger, Marco Metzger (K), Marian Volkmar Hermann, Philipp - Curd Semlitsch, Gregor Goltes, Patrick Strohmaier, Alexander Roman Odert, Benjamin Beichler, Tobias Schwarz, Philipp Wolf, Marcel Lambauer



Ersatzspieler: Daniel Schober, Armin Zejnic, Kevin Fiebrich, Mst. Markus Teschl, Mario Posch, Patrick Barth



Trainer: Kevin Glawogger Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: SC Foitl Bau Unterpremstätten II – SV Tobelbad, 6:1 (3:1)

92 Mazen Abd Alla 6:1

77 Mazen Abd Alla 5:1

50 David Gepp 4:1

35 Philipp Wolf 3:1

30 Dominic Summer 3:0

20 Dominic Summer 2:0

15 Lucas Joel Witte 1:0

