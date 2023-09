Klarer Sieg für Seiersberg gegen Tobelbad: 6:1

Details Samstag, 09. September 2023 17:37

Seiersberg erteilte SV Tobelbad eine Lehrstunde: 6:1 hieß es am Ende für SC Seiersberg. Auf dem Papier hatte die 100 Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Seiersberg als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Das Spiel war geprägt von sehenswerten Toren und einem dominierenden Auftritt der Heimmannschaft.

Zur Pause bei 3:0 war die Messe gelesen

Die Frage, ob sich die Gäste nach ihrer bitteren Heimniederlage gegen Stattegg wieder erholen konnten, wurde schnell beantwortet. Das Spiel begann furios für Seiersberg. Bereits in der 10. Minute erzielte Patrick Merkan eiskalt das 1:0. Nur eine Minute später folgte das 2:0 nach einem Corner, erneut für Seiersberg und die Heimmannschaft führte frühzeitig mit zwei Toren. Tobelbad bäumte sich nun auf, fand besser ins Spiel - den Anschlusstreffer schaffte man jedoch nicht.

Mittlerweile hat sich die Lage bisschen entspannt und die Tobelbader finden zurück ins Spiel. Olio, Ticker-Reporter

In der 41. Minute baute Seiersberg seine Führung weiter aus und erhöhte auf 3:0, Ernest Manu dribbelte sich durch die Abwehr und vollendete. Die Mannschaft präsentierte sich in Topform und dominierte das Geschehen auf dem Platz. So ging es auch in die Halbzeitpause.

Bei 6:1 wurde das Spiel abgepfiffen und Seiersberg feierte einen deutlichen Sieg

Die zweite Halbzeit begann mit einem unveränderten Bild auf dem Platz. Seiersberg setzte seine Dominanz fort, und in der 56. Minute gelang durch Matthias Hartmann das 4:0. Die Fans wurden mit spektakulären Szenen im Tobelbader Strafraum belohnt.

In der 58. Minute fiel das 5:0 für Seiersberg wiederum durch Hartmann und nur eine Minute später folgte das 6:0, womit das Spiel endgültig entschieden war.

Ivan Kljajic erkämpfte sich den Ball und schließt ab Olio, Ticker-Reporter

Tobelbad konnte schließlich in der 78. Minute einen Ehrentreffer erzielen, doch Seiersberg hatte die Kontrolle über das Spiel nie wirklich verloren. Das Spiel endete mit einem klaren 6:1-Sieg für Seiersberg.

Etwa 100 Zuschauer waren auf den Platz gekommen, um dieses Spektakel zu verfolgen. Seiersberg zeigte sich technisch und fußballerisch überlegen und holte verdient die drei Punkte.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Tobelbad konnte sich zwar immer wieder ins Spiel zurückkämpfen, aber der Vorsprung von Seiersberg war irgendwann einfach zu groß. Am Ende war es ein beeindruckender Sieg für die Gastgeber.

Mit zwei Siegen weist die Bilanz von SC Seiersberg genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder.

SV Tobelbad muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Defensive der Gäste muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 15-mal war dies der Fall. Die bisherige Saisonbilanz von Tobelbad bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und drei Pleiten schwach. Die Lage von SV Tobelbad bleibt angespannt. Gegen Seiersberg musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Tobelbad holte auswärts bisher vier Zähler. Mit diesem Sieg zog SC Seiersberg an SV Tobelbad vorbei auf Platz sieben. Tobelbad fiel auf die neunte Tabellenposition.

Nächster Prüfstein für Seiersberg ist auf gegnerischer Anlage SV Pirka-Windorf (Samstag, 16:00 Uhr). SV Tobelbad misst sich am gleichen Tag mit der Zweitvertretung von SC Foitl Bau Unterpremstätten.

Seiersberg: Patrick Glawischnig, Attila Jurcsak, Jakob Hofer, Ivan Kljajic, Patrick Merkan (K), Ernest Manu, Martin Rath, Thomas Hüttenegger, Marcel Hamma, Matthias Hartmann, Beis Parlic



Ersatzspieler: Maximilian Steinkellner, Fabio Schönet, Stefan Thomann, Milot Krasniqi, Rene Hirschböck, Lukas Patterer



Trainer: Stefan Mokoru

Tobelbad: Noah Leon Weger, DI David Neubauer, Marco Metzger (K), Markus Teschl, Marian Volkmar Hermann, Gregor Goltes, Patrick Strohmaier, Alexander Roman Odert, Tobias Schwarz, Philipp Wolf, Patrick Cuno



Ersatzspieler: Daniel Schober, Christopher Kemmer, Manuel Wohlkönig, Benjamin Beichler, Mario Posch, Marcel Lambauer



Trainer: Kevin Glawogge Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: SC Seiersberg – SV Tobelbad, 6:1 (3:0)

81 Alexander Roman Odert 6:1

63 Ivan Kljajic 6:0

61 Matthias Hartmann 5:0

59 Matthias Hartmann 4:0

41 Ernest Manu 3:0

11 Attila Jurcsak 2:0

9 Patrick Merkan 1:0

