Tobelbad beendet die schwarze Serie - 3:0 bei LUV Graz

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 18:58

Mit 0:3 verlor Union LUV Graz am vergangenen Samstag deutlich gegen Tobelbad. SV Tobelbad ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen LUV Graz einen klaren Erfolg.Der Gastgeber hat bisher nur zwei Punkte aus zehn Spielen geholt und befindet sich in einer schwierigen Situation, während Tobelbad nach dem freiwilligen Abstieg aus der Oberliga in dieser Saison einen Neuanfang in der 1. Klasse wagte.

Platzverweis in der 37.Minute - knappe Führung der Gäste

Bereits in der 4. Minute gab es die erste Einschussmöglichkeit für die Gäste aus Tobelbad. Union LUV Graz hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden. In der 19. Minute vollzog SV Tobelbad bereits einen Wechsel - der verletzte Christopher Kemmer wurde durch Dennis Meskin ersetzt.

Die Gäste hatten in der Folgezeit mehr Spielanteile und kamen in der 33. Minute zum verdienten Führungstreffer, als Philipp Wolf das 0:1 erzielte.

Die erste Halbzeit endete mit diesem knappen Vorsprung für Tobelbad, während die knapp 100 Zuschauer im Stadion die Partie verfolgten. Union LUV Graz fand sich in Unterzahl wieder, als Spieler Samir Rubanovic nach einer Gelb-Roten Karte in der 37. Minute des Platzes verwiesen wurde. Die zweite Halbzeit begann mit einem 0:1-Rückstand für LUV Graz.

Am Ende überrollte das Team von Trainer Glawogger die Hausherren

Tobelbad nutzte die numerische Überlegenheit und erhöhte in der 59. Minute auf 0:2, als Philipp - Curd Semlitsch das Tor erzielte. Das Team aus Tobelbad behielt die Kontrolle über das Spiel und baute in der 68. Minute die Führung auf 0:3 aus, erneut durch Philipp - Curd Semlitsch.

Tobelbad dominierte das Geschehen auf dem Platz, und in der 70. Minute hatte das Team eine weitere Topchance. In der Schlussphase des Spiels verfehlten die Gastgeber zweimal knapp das Tor, darunter ein Stangenschuss in der 77. Minute.

Die Partie endete schließlich mit einem klaren 3:0-Sieg für SV Tobelbad. Die Mannschaft zeigte eine überzeugende Leistung und fuhr verdient die drei Punkte ein. Für Union LUV Graz hingegen war es ein weiterer Rückschlag in einer schwierigen Saison. Tobelbad hingegen scheint nach dem freiwilligen Abstieg aus der Oberliga in die 1. Klasse Mitte Graz nur langsam Fuß zu fassen - immerhin holte man jetzt wieder einmal drei Punkte.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Mit 45 Gegentreffern ist Union LUV Graz die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Mit nur neun Treffern stellt die Heimmannschaft auch den harmlosesten Angriff der 1. Klasse Mitte B. Der Tabellenletzte kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf acht summiert. Ansonsten stehen noch zwei Unentschieden in der Bilanz. Nach dem dritten Fehlschlag am Stück ist LUV Graz weiter in Bedrängnis geraten. Gegen Tobelbad war am Ende kein Kraut gewachsen.

Zwei Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat SV Tobelbad derzeit auf dem Konto. Mit drei von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Tobelbad noch Luft nach oben.

SV Tobelbad setzte sich mit diesem Sieg von Union LUV Graz ab und nimmt nun mit sieben Punkten den elften Rang ein, während LUV Graz weiterhin zwei Zähler auf dem Konto hat und den 14. Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für Union LUV Graz ist SV Pirka-Windorf (Samstag, 14:00 Uhr). Tobelbad misst sich am selben Tag mit der Reserve von SV Pachern (15:00 Uhr).

LUV Graz: Omar Shehata, Meho Basic (K), Lennart Valery Heusgen, Samir Rubanovic, Maurice Moser, David Somorai, Mario Ulz, Washington Osaosemwen Oviasogie, Alban Ismajli, Ermin Dzafic, Felix Oberleitner



Ersatzspieler: Patrik Simon, Amil Fajic, Juri Franz Heusgen, Markus Krenn, Bojan Jankovic, Kristijan Loborinec



Trainer: Rene Gaar

Tobelbad: Noah Leon Weger, Marco Metzger, Mst. Markus Teschl, Marian Volkmar Hermann, Philipp - Curd Semlitsch, Patrick Strohmaier, Christopher Kemmer, Alexander Roman Odert, Benjamin Beichler, Tobias Schwarz, Philipp Wolf (K)



Ersatzspieler: Michael Palank, Selman Zechner, Dennis Meskin, Gregor Goltes, Manuel Wohlkönig, Mario Posch



Trainer: Kevin Glawogger Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: Union LUV Graz – SV Tobelbad, 0:3 (0:1)

66 Philipp - Curd Semlitsch 0:3

56 Philipp - Curd Semlitsch 0:2

33 Philipp Wolf 0:1

