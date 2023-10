Kein Sieger bei Stattegg United gegen Feldkirchen Reserve

Details Samstag, 21. Oktober 2023 17:54

Im Spiel SC Stattegg United gegen die Zweitvertretung von SV Feldkirchen trennten sich die Gegner mit einem 1:1-Remis. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Das Team von Trainer Rene Mirtl hat schon sieben Siege auf dem Konto

Zunächst tasteten sich die Teams ab, dann gab es zwei Tore binnen Minuten

In der 26. Minute ging Feldkirchen II durch Johannes Egi in Führung.

Tor, Toor, Tooor für SV Feldkirchen II zum 0:1 Tor nach herrlicher Hereingabe von Alim haut Egi den Ball trocken rein Handtuch69, Ticker-Reporter

SC Stattegg United hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Benedikt Mestel den Ausgleich nach einem schnell gespielten Konter (28.). Es gab Chancen auf beiden Seiten und man ging mit dem Unentschieden in die Kabinen.

Keine weiteren Tore und ein Platzverweis

Stattegg lief immer wieder gefährliche Konter, scheiterte an sich oder am starken Keeper Niko Hintermüller. In der 77.Minute vergab Raphael Koval, da zeigte wiederum der Gästekeeper großes Können.

Auch in der zweiten Halbzeit gelang es der Heimmannschaft nicht, aus dem Heimvorteil Kapital zu schlagen. So blieb es auch nach weiteren 45 Minuten beim 1:1-Remis. In der Nachspielzeit wurde Trainer Peter Bachler nach Kritik von Schiedsrichter Rezai vom Platz gestellt.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Nach elf absolvierten Begegnungen nimmt Stattegg United den sechsten Platz in der Tabelle ein. SC Stattegg United verbuchte insgesamt fünf Siege, drei Remis und drei Niederlagen. Stattegg United befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel SV Feldkirchen II in der Tabelle auf Platz vier. Sieben Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Die letzten Resultate von Feldkirchen II konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Nächster Prüfstein für SC Stattegg United ist die Reserve von SV Union Liebenau (Samstag, 17:00 Uhr). SV Feldkirchen II misst sich am selben Tag mit SC Seiersberg (19:00 Uhr).

Stattegg United SC: Gabriel Paul Schmeja, Lukas Lackner, Benedikt Mestel, Max Augustin Schosteritsch, Florian Frisch, Patrick Rieger, Benjamin Emiohe (K), Lorenz Dösinger, Manuel Heimgartner, Niko Kainz-Kaufmann, Willi Sonnleitner



Ersatzspieler: Kyrillos Guirgis, Fabian Spahiu, Timon Colin Traun, Paul Paar, Daniel Mayer



Trainer: Peter Bachler

Feldkirchen: Niko Hintermüller, Benjamin Gebhard Kraker, Tobias Kollar, Filip Jancevski, Matthias Hiebaum, Michael Nacu, Esmir Zahirovic, Georg Nils Engelsmann (K), Almedin Mujkanovic, Raphael Koval, Johannes Egi



Ersatzspieler: Kenan Kanuric, Sebastian Matteo Weiland, Donard Shoshaj, Jasmin Amidzic



Trainer: Rene Mirtl Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: SC Stattegg United – SV Feldkirchen II, 1:1 (1:1)

28 Benedikt Mestel 1:1

26 Johannes Egi 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.