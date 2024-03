Kalsdorf Reserve deklassiert Tobelbad - zehn Tore am Samstagnachmittag

Details Samstag, 23. März 2024 21:41

Die Reserve von Kalsdorf kannte mit ihrem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 8:2-Erfolg davon. SC Kalsdorf II hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatten die Gastgeber alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Das Hinspiel bei Tobelbad hatte Kalsdorf II im Herbst schlussendlich mit 4:2 gewonnen.

Durchwegs ausgeglichene 1. Halbzeit - der Gastgeber führte mit 2:1

In den ersten Minuten kamen Tobelbad und auch der SC Kalsdorf zu Gelegenheiten. Angeschrieben hat dann zunächst der Gast: Samuel Rich Oteng brachte SV Tobelbad per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 23. mit viel Übersicht und in der 36. Minute nach einer Ecke vollstreckte.

Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Sandro Krainz mit dem 1:2 für die Gäste zur Stelle (41.). Die Pausenführung von SC Kalsdorf II fiel knapp aus.

Nach Wiederbeginn fiel Tobelbad komplett auseinander

Diter Duricic erzielte in der 55. Minute das 3:1 - damit war der Widerstand der Tobelbader gebrochen. Mit dem 4:1 durch Edon Sahiti schien die Partie bereits in der 56. Minute mit SC Kalsdorf II einen sicheren Sieger zu haben - nur 60 Sekunden lagen zwischen diesen beiden Treffern.

Tor, Toor, Tooor für SC Kalsdorf II zum 4:1 direkt das nächste - was isn jetzt los ? Juxxl17, Ticker-Reporter

In der 60. Minute erhöhte Rusmir Cehajic mit einem Distanzschuß auf 5:1.

Milot Krasniqi schoss die Kugel zum 2:5 für Tobelbad über die Linie (63.). SC Kalsdorf II baute den Vorsprung in der 69. Minute aus. Klym Piatetskyi schraubte das Ergebnis in der 77. Minute mit dem 7:2 für den Gast in die Höhe. Mit einem weiteren Distanzschuß erhöhte Sergej Vucetic zum Endstand von 8:2.

Am Ende kam SC Kalsdorf II gegen SV Tobelbad zu einem verdienten Sieg, der in dieser Höhe nach den ersten 45 Minuten noch nicht vorhersehbar war.

So steht es um beide Teams - so geht es nächste Woche weiter

Nach diesem Erfolg steht Kalsdorf II auf dem zweiten Platz der 1. Klasse Mitte B. Elf Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des Absteigers.

Die deutliche Niederlage verschärft die Situation von Tobelbad immens. SV Tobelbad schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 47 Gegentore verdauen musste. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur fünf Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Tobelbad alles andere als positiv.

Das nächste Mal ist SC Kalsdorf II am 01.04.2024 gefordert, wenn man bei SV SUMA Personal Pirka antritt. SV Tobelbad hat nächste Woche FC Fernitz - Mellach zu Gast.

SC Kalsdorf II: Alexander Hofer, Yannis Ei Foutati, Sergej Vucetic, Samuel Rich Oteng, Rusmir Cehajic, Manuel Pfeiler (K), Isa Babujev, Nico Leon Lackner, Diter Duricic, Lukas Grabner, Edon Sahiti



Ersatzspieler: Mato Matanovic, Mario Tomic, Eldin Hodzic, Almin Begic, Anis Agan Poric, Klym Piatetskyi



Trainer: Rene Kungl

Tobelbad: Noah Leon Weger, Rego Podör, Marian Volkmar Hermann, Peter Matekalo, Marco Metzger, Marko Simonovic, Sandro Krainz, Faton Shurdhaj, Tobias Schwarz, Philipp Wolf (K), Albin Marco Winter



Ersatzspieler: Daniel Schober, Gregor Goltes, Milot Krasniqi, Patrick Cuno



Trainer: Kevin Glawogger Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: SC Kalsdorf II – SV Tobelbad, 8:2 (2:1)

83 Sergej Vucetic 8:2

77 Klym Piatetskyi 7:2

69 Diter Duricic 6:2

63 Milot Krasniqi 5:2

61 Rusmir Cehajic 5:1

56 Edon Sahiti 4:1

55 Diter Duricic 3:1

41 Sandro Krainz 2:1

36 Samuel Rich Oteng 2:0

23 Samuel Rich Oteng 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.