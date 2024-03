Unterpremstätten II verliert gegen LUV Graz im Nachtrag - Trainer Sattler krempelt die Grazer um: "wir haben mehr Punkte als im Herbst!"

Details Donnerstag, 28. März 2024 17:40

Auf dem Papier hatte Unterpremstätten II im Vorfeld der Partie gegen Union LUV Graz wie der klare Sieger ausgesehen. Auf dem Platz sah es jedoch anders aus, und die Zweitvertretung von SC Foitl Bau Unterpremstätten musste eine überraschende 0:2-Pleite hinnehmen. LUV Graz gelang ein Husarenstreich, indem dem Favoriten eine Niederlage beigebracht wurde. Das Hinspiel beim Gast hatte Unterpremstätten im Herbst mit 5:1 für sich entschieden.

Der Moment wenn man im März das erste Spiel in der Saison gewinnt - es geht aufwärts beim ehemals großen LUV Graz

Im Jänner übernahm Joe Sattler den ehrwürdigen LUV Graz - seitdem wird alles neu gemacht

Der Gastgeber ging wie erwartet offensiv in die Begegnung und beherrschte das Spiel als klarer Favorit. Nach einer Viertelstunde waren die LUV Spieler dann auch mental komplett am Platz und begannen im Rahmen der Möglichkeiten und nach Vorgaben des neuen Trainers Sattler ihr Spiel.

Für den Führungstreffer von Union LUV Graz zeichnete Ermin Dzafic verantwortlich (31.) - dies per Kopf und nach einem einstudierten Corner. In Führung zu gehen ist für den Tabellenletzten ja nicht normal und so ging man motiviert in die nächsten Spielzüge. Nur wenige Minuten führte man tatsächlich mit 2:0.

Maurice Moser erhöhte den Vorsprung von LUV Graz nach 37 Minuten auf 2:0 - nach einem Freistoß in Richtung zweite Stange, erreichte der Torschütze das Leder und schob aus nächster Distanz ein.

Der Gastgeber übernimmt das Kommando am Platz

Nach der Pause ging LUV mehr in die Defensive und suchte im Umschaltspiel seinen Erfolg. Der stellte ich fast ein, als Moser einen Ball knapp am Tor von Keeper Marco Daniel vorbei schob. In der Folge hatte die SCU Reserve dann noch einen Elfer, den Keeper Weigl jedoch entschärfen konnte.

Den Grundstein für den Sieg über Unterpremstätten legte Union LUV Graz bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das überraschende Endergebnis.

So steht es um beide Teams - so geht es nächste Woche weiter

Acht Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat Unterpremstätten II momentan auf dem Konto. Die Situation bei der Heimmannschaft ist im Frühjahr jedoch angespannt. Gegen LUV Graz kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Union LUV Graz fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein.

Für die Unterpremstätten Reserve geht es schon am Freitag weiter, wenn man die Reserve von SV Pachern empfängt. Schon am Samstag ist Union LUV Graz wieder gefordert, wenn SV Raiba Strassgang im Derby zu Gast ist.

Stimme zum Spiel

Johann Sattler - Trainer LUV

"Wir haben beim LUV nun alles neu begonnen. Meine Jungs sind in jedem Trainig voll motiviert - wir haben nun nach zwei Spielen im Frühjahr schon einen Punkt mehr geholt als im gesamten Herbst. Es macht mir große Freude wenn ich sehe wie die Spieler das umsetzen was wir uns vornehmen."

Aufstellungen SC Foitl Bau Unterpremstätten II: Marco Daniel - Maximilian Fleiss, Bernd Uwe Horn, Dominique Kratzer, Lorenz Christoph Kuerbisch - Ammar Parlic, Nico Heinz Schitter, Julian Max Lenz, Behxhet Govori (K), Alexander Findner - Jonathan Brosch



Ersatzspieler: Patrick Hurm, Marcel Eibl, Michael Florian Schenner, Jan Lukas Klinger, Lucas Joel Witte, David Gepp



Trainer: Michael Stenitzer

LUV Graz: Patrick Weigl, Gabrijel Rihtaric, Meho Basic, Ermin Dzafic, Dragan Udovcic, Lennart Valery Heusgen, Samir Rubanovic, Melik Yaylali, Juri Franz Heusgen (K), Maurice Moser, Markus Krenn



Ersatzspieler: Patrik Simon, Lawrence Emmanuel Alphonsus, Sead Ibrahimbegovic, Amil Fajic, Gabriel Ahn



Trainer: Johann Sattler Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: SC Foitl Bau Unterpremstätten II – Union LUV Graz, 0:2 (0:2)

37 Maurice Moser 0:2

31 Ermin Dzafic 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.