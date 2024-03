Stattegg United verliert hoch bei SC Seiersberg - fünf Ostereier im Nest!

Details Samstag, 30. März 2024 11:48

SC Medialine Seiersberg fertigte SC Stattegg United am Freitag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. SC Seiersberg ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte einen klaren Erfolg. Das Hinspiel, das 2:0 geendet war, hatte im Herbst seinen Sieger mit SC Stattegg United gefunden. Der Gastgeber ist nun seit dreizehn Spielen unbesiegt.

Man eilt von Erfolg zu Erfolg - das Team aus dem Grazer Süden ist seit Monaten in Form

Seiersberg führt zur Pause knapp - Stattegg in der Defensive

Der Gastgeber legte offensiv los und kam in der ersten halben Stunde zu zahlreichen Gelegenheiten, Attila Jurcsak traf die Stange, weitere Chancen vereitelte Keeper Schmeja oder man scheiterte an sich selbst.

Vor dem Seitenwechsel sorgte Patrick Merkan mit seinem platzierten Treffer für eine kalte Dusche für den Gast. Seiersberg führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Nach dem Seitenwechsel dreht der Gastgeber auf und am Ende wurde es ein Kantersieg

Attila Jurcsak erhöhte den Vorsprung der Gastgeber nach 58 Minuten und einem tollen Stanglpass auf 2:0. Für das 3:0 von SC Medialine Seiersberg sorgte Jakob Hofer per Kopf nach einer Ecke, der in Minute 64 zur Stelle war.

Nach einem Eckball von Jurcsak steigt Hofer am höchsten und köpft ein SAM, Ticker-Reporter

Ivan Kljajic überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 für SC Seiersberg (76.).

Nun wechselten beide Teams reichlich - am Spiel änderte das nicht viel, der Gastgeber kontrollierte die Partie. Matthias Hartmann stellte schließlich in der 89. Minute den 5:0-Sieg für Seiersberg sicher. Letztlich feierte SC Medialine Seiersberg gegen Stattegg United nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

SC Seiersberg machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz zwei. Wer das Team besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst elf Gegentreffer kassierte das Team aus dem Grazer Süden. Man weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zehn Erfolgen, vier Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Seit 13 Begegnungen hat Seiersberg das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Trotz der Niederlage belegt SC Stattegg United weiterhin den fünften Tabellenplatz. Acht Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat Stattegg United derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Freitag trifft SC Medialine Seiersberg auf die Reserve von SC Foitl Bau Unterpremstätten, SC Stattegg United spielt tags darauf gegen SV Tobelbad.

Stimme zum Spiel

Stefan Mokoru - Trainer Seiersberg

"Es war schwer in die Partie zu kommen. Wir haben dann das Pressing massiv verstärkt, zum Glück die Führung gemacht und in der 2 .Halbzeit hatten wir dann alles im Griff!"

Aufstellungen SC Medialine Seiersberg: Patrick Glawischnig, Attila Jurcsak, Jakob Hofer, Fabio Schönet, Ivan Kljajic, Patrick Merkan (K), Ernest Manu, Martin Rath, Roland Hofegger, Beis Parlic, Marcel Cepin



Ersatzspieler: Nico Weinberger, Maximilian Steinkellner, Delil Obradovac, Stefan Thomann, Matthias Hartmann



Trainer: Stefan Mokoru

Stattegg United SC: Gabriel Paul Schmeja, Lukas Lackner (K), Jakob Stelzer, Benedikt Mestel, Maximilian Pischorn, Florian Frisch, Patrick Rieger, Timon Colin Traun, Fabian Spahiu, Willi Sonnleitner, Arda Ok



Ersatzspieler: Kyrillos Guirgis, Max August Schosteritsch, Benjamin Emiohe, Manuel Heimgartner, Art Bashotaj, Moritz Koschak



Trainer: Peter Bachler Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: SC Medialine Seiersberg – SC Stattegg United, 5:0 (1:0)

89 Matthias Hartmann 5:0

76 Ivan Kljajic 4:0

64 Jakob Hofer 3:0

58 Attila Jurcsak 2:0

45 Patrick Merkan 1:0

Details

