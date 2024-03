LUV Graz gibt die rote Laterne ab - 3:2 im Derby gegen Straßgang

Details Sonntag, 31. März 2024 15:13

Die Differenz von einem Treffer brachte LUV Graz gegen SV Strassgang den Dreier. Das Match endete mit 3:2. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Im Hinspiel hatte Strassgang das bessere Ende für sich reklamiert und einen 3:1-Sieg geholt. Im Herbst hatte LUV ganze drei Punkte geholt, dann verstärkte man das Team, startet neu durch und hat mit Joe Sattler einen erfahrenen Trainer geholt.

Mit Trainer Sattler kam der Erfolg zurück - 7 Punkte aus drei Spielen

Nach einer Viertelstunde führte der Gastgeber mit 3:0

Im Derby hatte sich der Tabellenletzte viel vorgenommen - endlich wollte man wieder ein Heimspiel gewinnen. Vor bald zwei Jahren war das zuletzt gelungen.

David Somorai sicherte nach einer schönen Aktion Union LUV Graz vor 150 Zuschauern die Führung (4.). Die Gastgeber machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer per Kopf von Dragan Udovcic (8.).

Nur LUV Graz aus dem Feld bis jetzt Fabio Valente, Ticker-Reporter

Mit dem 3:0 durch Maurice Moser schien die Partie bereits in der 16. Minute mit LUV Graz einen sicheren Sieger zu haben - für die Abwehr der Gäste ging es einfach zu schnell in dieser Situation. Wenige Minuten später traf dann Somorai noch die Latte.

Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Michael Haberler in der 27. Minute. Die Hintermannschaft von SV Raiba Strassgang ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand von 3:1 in die Kabinen.

Am Ende wurde es noch richtig knapp - aber es bleibt beim Heimsieg

Das 2:3 des Gasts stellte Marco Scherz sicher (52.). Es folgten Chancen auf beiden Seiten und in der 85. Minute war es fast so weit, irgendwie rettete LUV dann das Ergebnis über die Zeit und feierte den langersehnten Heimsieg.

Nachdem zunächst überhaupt nichts zusammengelaufen und SV Strassgang deutlich ins Hintertreffen geraten war, bäumte sich Strassgang noch einmal auf und betrieb immerhin noch Ergebniskosmetik.

So steht es um die beiden Teams - so geht es demnächst weiter

LUV Graz gab durch diesen Erfolg die rote Laterne ab. Mit 59 Toren fing sich Union LUV Graz die meisten Gegentore in der 1. Klasse Mitte B ein. LUV Graz bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, vier Unentschieden und zehn Pleiten. Union LUV Graz ist seit drei Spielen unbezwungen.

Trotz der Schlappe behält SV Raiba Strassgang den neunten Tabellenplatz bei. SV Strassgang verbuchte insgesamt vier Siege, vier Remis und acht Niederlagen. Strassgang klebt das Pech weiter an den Füßen. Die Niederlage gegen LUV Graz war bereits die vierte am Stück in der Liga.

Union LUV Graz stellt sich am Samstag (19:00 Uhr) bei der Zweitvertretung von SV Feldkirchen vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt SV Raiba Strassgang die Reserve von SV Pachern.

Stimme zum Spiel

Joe Sattler - Trainer LUV Graz

"Auf dieses Derby haben wir hin gearbeitet. Vor ein paar Wochen hätte niemand mit einem Sieg gerechnet, heute sah man die Fortschritte in meinem Team. Die Jungs bekommen zunehmend Selbstbewusstsein und wir arbeiten fleißig weiter. Wir lernen jeden Tag und werden noch einige Gegner überraschen! Die Fortschritte waren in den ersten 25 Minuten zu sehen, danach hat man gesehen, dass meine Mannschaft noch nicht mit so einer Führung umgehen kann, aber der erste Heimsieg seit 2 Jahren!"

Aufstellungen LUV Graz: Patrick Weigl, Meho Basic (K), Ermin Dzafic, Dragan Udovcic, Lennart Valery Heusgen, David Somorai, Markus Krenn, Melik Yaylali, Juri Franz Heusgen, Bernhard Körbler, Maurice Moser



Ersatzspieler: Patrik Simon, Lawrence Emmanuel Alphonsus, Oliver Freidl, Amil Fajic, Bernd Eder-Fauland, Gabriel Ahn



Trainer: Johann Sattler

Strassgang: Lukas Beuchler - Samuel Lückl, Daniel Blagojevic, Maximilian Gutmann (K), Patrick Lesky - Liridon Berisha, Markus Schaffler, Michael Haberler - Marco Scherz, Kambez Rahisi, Kemal Demir



Ersatzspieler: Dominik Czizegg, Johannes Gutmann, Naim Molis, Bernd Strohmaier



Trainer: BA Kai Reinisch Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: Union LUV Graz – SV Raiba Strassgang, 3:2 (3:1)

52 Marco Scherz 3:2

27 Michael Haberler 3:1

16 Maurice Moser 3:0

8 Dragan Udovcic 2:0

4 David Somorai 1:0

