FC Fernitz-Mellach stoppt Talfahrt - 2:1 gegen den SV Pirka - Siegtreffer in der 93.Minute

Nichts zu holen gab es für SV SUMA Personal Pirka bei FC Fernitz - Mellach. Die Gastgeber erfreuten ihre Fans mit einem 2:1. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Hinspiel bei SV Pirka hatte FC Fernitz-Mellach im Herbst schlussendlich mit 5:1 gewonnen.

Fernitz holte nach Monaten den ersten Sieg - drei Punkte für das Selbstbewusstein

Torlos ging es in die Pause

Das Spiel in Fernitz nahm langsam Fahrt auf und nach zwölf Minuten hatte die Heimmannschaft die erste Gelegenheit durch Matthias Lukas. In einer kämpferischen Partie kamen die Gäste wenige Minuten später zu einer guten Situation bei mit einem direkten Freistoß, der jedoch nichts einbrachte. Nach einer halben Stunde zog Manuel Horvat einfach einmal ab und drosch den Ball an die Querlatte.

Die Chancen waren auf beiden Seiten vorhanden, Tore fielen vor den 100 Zuschauern jedoch im ersten Durchgang keine -zur Pause stand ein Unentschieden und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Führung für Pirka, Ausgleich und dann der späte Showdown in der Nachspielzeit

Die Gastgeber trafen nun erneut Aluminium und lagen kurze Zeit später in dieser Begegnung zurück. Für das erste Tor sorgte Sandro Cernec. In der 58. Minute traf der Spieler vom SV Pirka per Elfmeter ins Schwarze. Beide Teams wechselten in der Folge mehrere Spieler ein und Fernitz mühte sich weiterhin um den Ausgleich.

Für das 1:1 von Fernitz-Mellach zeichnete Manuel Horvat mit einem platzierten Schuß in die lange Ecke verantwortlich (79.). Trainer Mörk hatte mittlerweile auch den erst 15- jährigen Nachwuchsspieler David Hüttl eingewechselt und der sorgte für großen Jubel beim Anhang der Fernitzer.

Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als FC Fernitz - Mellach den entscheidenden Siegtreffer erzielte (93.). Hüttl wurde auf der linken Seite angespielt, zog die Außenbahn entlang und setzte einen perfekten Pass auf den ebenso eingwechselten Tobias Göttlich - der schloss mustergültig ab und da waren die drei lang ersehnten Punkte für die junge Mannschaft aus dem Süden von Graz. Schließlich strich FC Fernitz-Mellach die Optimalausbeute gegen SV Pirka ein.

So steht es um die beiden Teams - so geht es demnächst weiter

Fernitz-Mellach sprang mit diesem Erfolg auf den zwölften Platz. Die Fans warteten eine gefühlte Ewigkeit auf einen Erfolg von FC Fernitz - Mellach, der nach nunmehr zwölf sieglosen Spielen endlich gefeiert werden konnte. Damit ist dem Team zumindest ein kleiner Befreiungsschlag gelungen.

SV SUMA Personal Pirka muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit nur neun Zählern auf der Habenseite ziert der Gast das Tabellenende der 1. Klasse Mitte B. Der Mannschaft bleibt das Pech treu, was die dritte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Fernitz-Mellach tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei der Zweitvertretung von SG Lieboch / Söding / Mooskirchen an. Zwei Tage später empfängt SV SUMA Personal Pirka SC Stattegg United.

Stimme zum Spiel

Manuel Mörk - Trainer Fernitz

"Ich bin stolz auf mein Team. Wir wollten endlich wieder drei Punkte holen und es ist am Ende gelungen! Wir gehen unseren Weg weiter und jetzt wird endlich wieder einmal richtig gefeiert!"

Aufstellungen: Fernitz-Mellach FC: Peter Cermak, Lirim Krasniqi, Philipp Schieder, Manuel Horvat, Hasan Krasniqi, Lukas Pfeifer, David Nail, Hrvoje Martinovic, Christoph Lukas Ulmer (K), Lukas Cermak, Matthias Lukas



Ersatzspieler: Dominic Mollich, Tobias Göttlich, Patrick Gerald Glaßer, David Hüttl



Trainer: Manuel Mörk

SV SUMA Personal Pirka: Tobias Mocnik - Düzgün Asal, Nico Galler (K), Ivan Stanivuk, Vahid Fayaz - Wardi Abdi Bashir, Besmullah Erfani, Eduard-Alexandru Paulitsch, Javid Mohammadi, Dino Camdzic - Sandro Cernec



Ersatzspieler: Jakub Ishak, Mehmed Smajlovic, Klaus Draskowitsch, Nikola Palackovic, Ahad Fajas, Jasmin Amidzic



Trainer: Rene Mocnik

1. Klasse Mitte B: FC Fernitz - Mellach – SV SUMA Personal Pirka, 2:1 (0:0)

93 Tobias Goettlich 2:1

79 Manuel Horvat 1:1

58 Sandro Cernec 0:1

