Feldkirchen II beendet Sieglos-Serie - LUV kein Jausengegner mehr!

Die Reserve von SV Feldkirchen kam am Samstag zu einem 2:1-Erfolg gegen Union LUV Graz. Es entwickelte sich eine tolle Partie zwischen einer extrem jungen Mannschaft und einem Team, das sich neu formiert hat. Das Hinspiel hatte SV Feldkirchen II bei LUV Graz mit 5:0 für sich entschieden. Solche Niederlagen wird es unter Trainer Sattler wohl kaum noch geben.

Nach dem Spiel gab es Grund zu feiern für die Mirtl Truppe

Unterhaltsam und mit tollen Spielzügen ging es durch die 1. Halbzeit

Beide Teams gingen äußerst offensiv in die Partie und es zeigte sich nach wenigen Minuten, dass LUV längst nicht mehr der Jausengegner aus der Hinrunde ist.

Almedin Mujkanovic brachte sein Team in der siebten Minute nach einem Foulelfmeter nach vorn. Keeper Simon war in der richtigen Ecke, konnte den platzierten Ball jedoch nicht abwehren - der Gastgeber führte mit 1:0.

Ehe es in die Kabinen ging, markierte David Somorai das 1:1 für Union LUV Graz (40.).

Tor, Toor, Tooor für Union LUV Graz zum 1:1Traumtor. Volley in den Winkel. Mehr kannst ned sagen Leitnaaa, Ticker-Reporter

Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Entscheidung kurz nach der Pause und weiterhin ein Match auf ausgezeichnetem Niveau

Die erste Chance nach der Pause gehörte den Gästen aus der Landeshauptstadt. Die zweite Siuation ebenfalls, aber die dritte dem Gastgeber: Philipp Fabian stellte die Weichen für Feldkirchen auf Sieg, als er in Minute 49 mit dem 2:1 zur Stelle war.

Tor, Toor, Tooor für SV Feldkirchen II zum 2:1Traumtor er macht die Verteidigung maya und haut erm ins Lange Leitnaaa, Ticker-Reporter

Es entwickelte sich eine Partie, die den Zuschauern Freude machte. LUV zeigte, dass man im Frühjahr stark verbessert ist und für jedes Team äußerst unangenehm sein kann. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee siegte der Gastgeber gegen LUV Graz.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Für SV Feldkirchen II ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Das junge Team verbuchte insgesamt acht Siege, drei Remis und sechs Niederlagen. SV Feldkirchen II verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.

61 Tore kassierte Union LUV Graz bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 1. Klasse Union LUV Graz musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da man insgesamt auch nur zwei Siege und vier Unentschieden vorweisen kann, ist man weiterhin im Keller der Tabelle angesiedelt. LUV baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus - steigerte sich seit dem Trainerwechsel jedoch enorm.

Am kommenden Sonntag trifft Feldkirchen II auf die Zweitvertretung von SV Pachern, LUV Graz spielt tags zuvor gegen SV Union Liebenau II.

Stimme zum Spiel

Rene Mirtl - Trainer Feldkirchen

"Ich glaube, dass es ein ausgeglichenes Spiel war, in dem eine super Aktion meiner Mannschaft die Entscheidung brachte (2:1) Auch danach hatten wir noch Chancen auf das dritte Tor. Das müssen wir im letzten Drittel einfach besser ausspielen. Meine Mannschaft hat bis zum Schluss gekämpft und alles gegeben. Gott sei Dank hat es dann bis zum Schluss gereicht. Ich bin stolz auf meine junge Mannschaft. Wir haben im Winter super Jungs an die KM1 abgegeben, die mir natürlich sehr fehlen, aber jetzt sind die nächsten bei mir am Zug und die Jungs machen das jede Woche hervorragend."

Aufstellungen: Feldkirchen: Niko Hintermüller, Matteo Svab (K), Filip Jancevski, Sebastian Matteo Weiland, Michael Nacu, Philipp Fabian, Almedin Mujkanovic, Luca Moser, Elias Koval, Kenan Kanuric, Patrick Kopp



Ersatzspieler: Elias Moser, Benjamin Vatrac, Benjamin Gebhard Kraker, Christian Robert Krafcsik



Trainer: Rene Mirtl

LUV Graz: Patrik Simon, Gabrijel Rihtaric, Meho Basic (K), Lawrence Emmanuel Alphonsus, Ermin Dzafic, Dragan Udovcic, Lennart Valery Heusgen, Samir Rubanovic, David Somorai, Melik Yaylali, Maurice Moser



Ersatzspieler: Markus Krenn, Juri Franz Heusgen, Sead Ibrahimbegovic, Enes Köse, Felix Oberleitner, Gabriel Ahn



Trainer: Joe Sattler Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: SV Feldkirchen II – Union LUV Graz, 2:1 (1:1)

49 Philipp Fabian 2:1

40 David Somorai 1:1

7 Almedin Mujkanovic 1:0

