Zwei Elfmeter - zwei Tore - jeweils ein Punkt für Lieboch/Söding/Mooskirchen und Fernitz

Samstag, 13. April 2024

Nach 90 Minuten Spielzeit lautete das Ergebnis zwischen der Reserve von SG Lieboch / Söding / Mooskirchen und FC Fernitz - Mellach 1:1. FC Fernitz-Mellach gelang ein Achtungserfolg gegen den Favoriten. Im Hinspiel hatte der Gastgeber durch einen 2:0-Erfolg bei den Gästen die drei Punkte eingefahren.

Die junge Mannschaft erreichte in der Nachspielzeit einen Punkt gegen Fernitz und spielt eine solide Saison

Torlos ging es in die Kabinen - die Gastgeber mühten sich fleißig

Die Begegnung begann mit viel Tempo, wobei beide Mannschaften früh versuchten, die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. Die SG Lieboch/Söding/Mooskirchen II startete aggressiv und erspielte sich einige vielversprechende Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Doch die Defensive des FC Fernitz-Mellach stand kompakt und ließ in der Folge keine klaren Torchancen zu.

Gegen Ende der ersten Halbzeit kam der FC Fernitz-Mellach besser ins Spiel und setzte die Heimmannschaft zunehmend unter Druck. Dennoch blieb es bis zur Pause beim torlosen Unentschieden.

Zwei Elfmeter und ein 1:1 Endstand

Nach dem Seitenwechsel erhöhte die Heimmnnschaft weiter den Druck und drängte auf die Führung. Doch es war der FC Fernitz-Mellach, der in der einen Elfmeter zugesprochen bekam. Julian Hiedl brachte den Underdog in der 62. Spielminute in Führung.

Tor, Toor, Tooor für FC Fernitz - Mellach zum 0:1 Nr. 9, beim Anlauf verzögert und locker rechts unten vom Schützen aus verwandelt MW32, Ticker-Reporter

Trotz des Rückstands steckte die Heimmannschaft nicht auf und setzte alles daran, den Ausgleich zu erzielen. Dies gelang schließlich in der Nachspielzeit, als Hartner mit einem weiteren Penalty zum 1:1-Ausgleich traf, was für Jubel bei den Heimfans sorgte.

Tor, Toor, Tooor für SG Lieboch / Söding / Mooskirchen II zum 1:1 - Hartner Domi Fußballgott zum 2ten noch schöner... unter die Latte MW32, Ticker-Reporter

Allerdings sorgte diese Schiedsrichterentscheidung in der Nachspielzeit für hitzige Diskussionen auf dem Platz und unter den Fans. Am Ende blieb es jedoch beim Unentschieden, das beiden Mannschaften einen Punkt einbrachte. Trotz der zeitweise hitzigen Atmosphäre bot das Spiel den Zuschauern eine spannende und aufregende Partie. Letztlich ging man mit jeweils einem Punkt auseinander.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Sicherlich ist das Ergebnis für Lieboch / Söding / Mooskirchen II nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den vierten Rang. Das Heimteam verbuchte insgesamt zehn Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen. Das Team befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Zu mehr als Platz zwölf reicht die Bilanz von Fernitz-Mellach derzeit nicht. Wo bei FC Fernitz - Mellach der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 20 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Zwei Siege, sieben Remis und neun Niederlagen hat FC Fernitz-Mellach derzeit auf dem Konto. Nur einmal ging Fernitz-Mellach in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Nächster Prüfstein für SG Lieboch / Söding / Mooskirchen II ist SC Stattegg United (Samstag, 14:45 Uhr). FC Fernitz - Mellach misst sich am selben Tag mit der Zweitvertretung von SV Gössendorf (16:00 Uhr).

Stimme zum Spiel

Manuel Mörk - Trainer Fernitz

"Ja, am Ende war das irgendwie unglücklich. Der eine Schiedsrichter gibt den Elfmeter, der andere nicht. Ich bin stolz darauf, dass wir nach der Pause gut gespielt haben und ich denke wir waren auch das bessere Team. Wir nehmen einen Punkt mit nach Hause!"

Aufstellungen: Mooskirchen: Mario Ajtnik, Daniel Renner (K), Michael Spath, Marcel Klampfl, Dominik Hartner, Hussein Kadhim Sami Altalebi, Andre Spari, Alexander Weixler, Philipp Weinhandl, Moritz Schmid, Nils Leander Knuvelder



Ersatzspieler: Yousif Kadhim Sami Altalebi, Andre Dirnberger, Markus Gell, Sebastian Wiesenhofer, Daniel Roll, David Spitzer



Trainer: Jan Aaron Amreich

Fernitz-Mellach FC: Peter Cermak, Lirim Krasniqi, Philipp Schieder, Manuel Horvat, Hasan Krasniqi (K), Julian Hiedl, Lukas Pfeifer, David Nail, Matthias Hiebaum, Christoph Lukas Ulmer, Lukas Eisl



Ersatzspieler: Kristian Peter Seiner, Hrvoje Martinovic, Tobias Göttlich, Lukas Cermak, Matthias Lukas, David Hüttl



Trainer: Manuel Mörk Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: SG Lieboch / Söding / Mooskirchen II – FC Fernitz - Mellach, 1:1 (0:0)

92 Dominik Hartner 1:1

62 Julian Hiedl 0:1

