SV Gössendorf II triumphiert im Gipfeltreffen gegen Kalsdorf

Details Samstag, 13. April 2024 16:53

Die Zweitvertretung von SV Gössendorf trug gegen die Reserve von SC Kalsdorf einen knappen 1:0-Erfolg davon. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für SV Gössendorf II. Im Hinspiel hatte Kalsdorf II einen knappen 2:1-Sieg eingefahren.

Torschütze zum 1:0 - zugleich der Endstand!

Lattentreffer - umkämpftes Spiel und keine Tore bis zur Pause

Das Fußballspiel zwischen SV Gössendorf II und SC Kalsdorf II begann mit viel Spannung, als der Schiedsrichter Pintscher den Anpfiff gab. Beide Mannschaften zeigten von Anfang an eine starke Leistung, jedoch war es Gössendorf, das die erste gefährliche Chance des Spiels hatte. Allerdings ging der Ball knapp vorbei, und das Spiel blieb torlos.

In der 18. Minute erhielt Piatetskyi von SC Kalsdorf II eine Gelbe Karte - dies war der Beginn zahlreicher Verwarnungen und eines Platzverweises. Kurz darauf konnte Gössendorf einen Freistoß herausholen, der scharf geschossen wurde, doch der Kalsdorf-Torwart Hofer konnte ihn mit einer herausragenden Parade abwehren. Der anschließende Nachschuss landete an der Latte.

Gössendorf blieb weiterhin druckvoll und erspielte sich in der 25. Minute erneut eine Chance. Doch trotz ihrer Überlegenheit ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Siegtreffer durch Philipp Economou und ein Platzverweis

Der Beginn der zweiten Halbzeit brachte keine Änderung im Spielgeschehen - beide Teams zeigten eine starke Kreisliga - Leistung und den über 150 Zuschauern wurde eine gute Unterhaltung geboten.

Der Kalsdorfer Tormann Hofer ist sensationell SAM, Ticker-Reporter

In der 65. Minute gelang es SV Gössendorf den Ball durch einen Elfmeter im Netz von SC Kalsdorf II zu versenken. Ein Tor durch Philipp Economou brachte die Führung für Gössendorf. Wenig später wurde ein weiters Tor der Gastgeber wegen Abseits abgepfiffen.

Die Spannung stieg in der 72. Minute, als ein Mario Tomic von SC Kalsdorf II nach einer Gelb-Roten Karte vom Platz geschickt wurde - konnte der Gast das Spiel mit einem Mann weniger offen halten?

In der Schlussphase des Spiels konnte Kalsdorf noch einmal gefährlich werden, aber der Gössendorfer Torwart Vasic hielt seinen Kasten sauber. Beide Keeper hatten einen guten Tag erwischt und so blieb es bei einem einzigen Tor.

Das Spiel endete schließlich mit einem knappen 1:0-Sieg für SV Gössendorf II. Trotz ihrer Überlegenheit gelang es ihnen nur einmal, den Ball im Tor zu versenken, während SC Kalsdorf II trotz des Kampfes bis zum Schluss ohne Torerfolg blieb.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Wer soll SV Gössendorf II noch stoppen? Die Gastgeber verbuchten gegen SC Kalsdorf II die nächsten drei Punkte und führen das Feld der 1. Klasse Mitte B weiter an. Der Defensivverbund der Gastgeber steht nahezu felsenfest. Erst 13-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Der Tabellenführer knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte das junge Team 15 Siege, ein Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen. SV Gössendorf II scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Trotz der Niederlage fiel Kalsdorf II in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwei. 13 Siege und fünf Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Kalsdorf II. SC Kalsdorf II baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Nächster Prüfstein für SV Gössendorf II ist FC Fernitz - Mellach (Samstag, 16:00 Uhr). Kalsdorf II misst sich am selben Tag mit Union LUV Graz (17:00 Uhr).

Stimme zum Spiel

Alex Köhler - SV Gössendorf

„Wir haben gegen einen starken Titelkandidaten eine überzeugende spielerische Leistung gezeigt, auch wenn der Siegtreffer letztendlich durch einen Elfmeter fiel. Unsere jungen Spieler entwickeln sich aktuell genau so, wie wir es uns vorgestellt haben.“

Aufstellungen: SV ENERGIE STEIERMARK Gössendorf II: Mladen Vasic, Louca Tacheron, Philipp Economou, Ali Meggouani, Fabian Riegler, Jakob Velikogne, Felix Nöhrer, Tobias Deimel (K), Armin Icanovic, Jonas Pötsch, Lucas Radauer



Ersatzspieler: Sascha Gudrnatsch, Manuel Lebernegg, Leonhard Armbruster, Ivan Pejic, Fabian Radakovics, Semir Koldzic



Trainer: Christian Wolf

SC Kalsdorf II: Alexander Hofer, Mario Tomic, Sergej Vucetic, Yannis Ei Foutati, Rusmir Cehajic, Anis Agan Poric, Manuel Pfeiler (K), Klym Piatetskyi, Isa Babujev, Nico Leon Lackner, Lukas Grabner



Ersatzspieler: Eldin Hodzic, Almin Begic



Trainer: Rene Kungl Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: SV Gössendorf II – SC Kalsdorf II, 1:0 (0:0)

67 Philipp Economou 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.