SVU Liebenau II verliert hoch bei LUV Graz - das Projekt des ehemaligen Zweitligisten rollt an

Details Samstag, 13. April 2024 23:29

Union LUV Graz erteilte der Reserve von SVU Liebenau eine Lehrstunde und gewann mit 6:1. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch LUV Graz wusste zu überraschen. Liebenau II hatte im Hinspiel mit 3:0 das bessere Ende für sich gehabt.

Das Projekt LUV nimmt Fahrt auf

LUV trifft in der Endphase der 1. Halbzeit - 3:0 zur Pause

Die neuformierte LUV Mannschaft übernahm von Beginn an das Kommando. In den letzten Monaten hat man sich in Graz ja entschlossen das ehemalige Team aus der 2.Bundesliga zum Leben zu erwecken. Mit Joe Sattler holte man einen Meistertrainer und seitdem ist alles anders in Wetzelsdorf.

Freistoß Von Bernd Körbler, ein Raunen geht durch das altehrwürdige LUV Stadion, der Ball verfehlt das Ziel nur knapp Simon1910, Ticker-Reporter

David Somorai brachte sein Team in der 35. Minute nach vorn. Bernhard Körbler versenkte die Kugel zum 2:0 für Union LUV Graz (36.). Ehe der Unparteiische die Protagonisten zur Pause bat, traf Maurice Moser zum 3:0 zugunsten der Gastgeber (40.). LUV Graz gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Anschlusstreffer für Liebenau und am Ende verlor man mit 1:6

Jochen Luca Malli verkürzte für SV Union Liebenau II später in der 54. Minute auf 1:3. Nach den Treffern von Moser (67.) und Oliver Freidl (69.) setzte Lennart Valery Heusgen (75.) den Schlusspunkt für Union LUV Graz. Die Gastgeber liefen nun beinahe im Minutentakt auf das gegnerische Tor, Giorgi Bolotaevi im Liebenauer Tor bewahrte seine Mannschaft vor einer noch höheren Niederlage.

Luv jetzt Schuss auf Schuss! Gleich wirds wieder Klingeln Simon1910, Ticker-Reporter

Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen fuhr LUV Graz einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Union LUV Graz ist seit diesem Frühjahr kein Jausengegner mehr. Ganze drei Punkte holte das Team im Herbst, ehe Joe Sattler das Kommando auf der Trainerbank übernahm. Zuletzt lief es erfreulich für LUV Graz, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

SVU Liebenau II bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Insbesondere an vorderster Front liegt beim Gast das Problem. Erst 19 Treffer markierte die Mannschaft – kein Team der 1. Klasse Mitte B ist schlechter. Gegen Union LUV Graz verlor SVU Liebenau II bereits das dritte Ligaspiel am Stück.

LUV Graz bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, vier Unentschieden und elf Pleiten. Liebenau II musste sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben.

Union LUV Graz tritt kommenden Samstag, um 17:00 Uhr, bei der Zweitvertretung von SC Kalsdorf an. Einen Tag später empfängt SVU Liebenau II SV Pachern II.

Stimme zum Spiel

Joe Sattler - Trainer LUV Graz

"Wir haben von Beginn weg das Kommando übernommen, hatten vorm ersten Tor drei super Möglichkeiten.

Die Torfolge in der ersten Halbzeit perfekt.

Nach dem Anschlusstreffer haben wir weiter nach vorne gespielt und mit dem 4:1 war alles entschieden und die 5 und 6 gehen auch in der Höhe in Ordnung.

Meine Mannschaft hat nach der knappen Niederlage in Feldkirchen die richtige Reaktion gezeigt und war heute extrem gierig und spielfreudig um zu gewinnen und das macht mir Riesen Freude mit den Jungs zu arbeiten!"

Aufstellungen: LUV Graz: Patrick Weigl, Meho Basic (K), Lawrence Emmanuel Alphonsus, Ermin Dzafic, Dragan Udovcic, Samir Rubanovic, Oliver Freidl, David Somorai, Juri Franz Heusgen, Bernhard Körbler, Maurice Moser



Ersatzspieler: Patrik Simon, Lennart Valery Heusgen, Markus Krenn, Melik Yaylali, Sead Ibrahimbegovic, Felix Oberleitner



Trainer: Joe Sattler

SVU Liebenau II: Giorgi Bolotaevi, Jonas Zwischenbrugger, Vasa Milosavlevici, Adin Muratovic (K), Jochen Luca Malli, Rajan Hima, Dimitri Joubert, Julian Breznik, Patrick Minh Nguyen, Armin Sarajlic, Mathias Neubauer



Ersatzspieler: Markus Kogler, Jakob Trummer, Roaldur Marjunarson, Nico Tscherner



Trainer: Mag. Philip Neubauer Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: Union LUV Graz – SV Union Liebenau II, 6:1 (3:0)

75 Lennart Valery Heusgen 6:1

69 Oliver Freidl 5:1

67 Maurice Moser 4:1

54 Jochen Luca Malli 3:1

40 Maurice Moser 3:0

36 Bernhard Körbler 2:0

35 David Somorai 1:0

