Rettungseinsatz und SV Tobelbad überrollt SV Pachern mit einem klaren 6:0

Details Freitag, 24. Mai 2024 21:16

Beim Spiel in der 24. Runde in der 1. Klasse Mitte B zeigte der SV Tobelbad eine beeindruckende Leistung und sicherte sich einen klaren 6:0 Heimsieg gegen den SV Pachern II. Bereits von Beginn an setzte Tobelbad die Gäste unter Druck und ließ im gesamten Spielverlauf keine Zweifel aufkommen, wer das Spielfeld als Sieger verlassen würde. Überschattet wurde das Spiel von einer schweren Verletzung eines Gästespielers.

Frühe Führung der Gastgeber und zur Pause führte man mit 2:0

Die Hausherren legten einen fulminanten Start hin, als Marko Simonovic bereits in der 12. Minute das 1:0 für SV Tobelbad erzielte - Keeper Reisacher wirkte bei diesem Tor unsicher. Dieser frühe Vorsprung gab den Gastgebern zusätzlichen Schwung, um weiterhin offensiv zu agieren. SV Tobelbad dominierte das Spielgeschehen und war deutlich das stärkere Team auf dem Platz, was durch den Treffer von Sandro Krainz in der 34. Minute unterstrichen wurde. Krainz ließ den Torhüter nach einer exzellenten Vorarbeit von Milot aussteigen und verdoppelte die Führung auf 2:0.

Tor, Toor, Tooor für SV Tobelbad zum 2:0 Nr. 11 Sandro Krainz lässt den Tormann aussteigen nach guter Vorarbeit von Milot chrisjanics07, Ticker-Reporter

Diese Führung wurde bis zur Halbzeitpause gehalten, während SV Pachern II trotz vereinzelter Angriffsversuche nicht in der Lage war, den Abwehrriegel der Heimmannschaft zu durchbrechen.

Weiter Tore in der zweiten Halbzeit - der SV Pachern bricht förmlich ein

Nach der Pause erhöhte Tobelbad den Druck weiter. In der 58. Minute war es Milot Krasniqi, der nach einer Flanke von Regö per Kopf das 3:0 markierte. Nur fünf Minuten später sorgte Regö Pödör selbst für das nächste Highlight, als er in der 63. Minute auf 4:0 erhöhte.

Die Überlegenheit der Gastgeber wurde in der 69. Minute weiter gefestigt, als Dennis Meskin, der erst zu Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, zum 5:0 traf. Sein zweiter Treffer und das sechste Tor des Abends fielen in der 90. Minute nach einer präzisen Flanke von Marco Metzger. Meskin's Kopfballtor setzte den Schlusspunkt unter eine dominante Vorstellung von SV Tobelbad.

Rettungseinsatz in Tobelbad - Schrecksekunde am Sportplatz

Während des Spiels gab es auch eine längere Unterbrechung in der 79. Minute, Markus Lambauer vom SV Pachern verletzte sich schwer und musste mit der Rettung ins Spital gebracht werden.

Nr. 7 Marcel Lambauer schwer verletzt nach einer falschen Bewegung ... Rettung muss kommen. Gute Besserung! chrisjanics07, Ticker-Reporter

Der SV Pachern II hatte seine Momente, insbesondere durch Freistöße und Sololäufe, konnte aber keinen erfolgreichen Abschluss finden und verpasste es, das Blatt frühzeitig zu wenden. Die Partie endete schließlich nach vier Minuten Nachspielzeit mit einem überzeugenden 6:0 für den SV Tobelbad.

Mit diesem Ergebnis festigt Tobelbad nach dem Neustart in der 1. Klasse seine Position in der oberen Tabellenhälfte und setzt ein deutliches Zeichen an die Konkurrenz.

Aufstellungen:

TOBELBAD: Daniel Schober, Regő Pődör, David Neubauer, Peter Matekalo, Marco Metzger, Marko Simonovic, Sandro Krainz, Milot Krasniqi, Tobias Schwarz, Philipp Wolf (K), Albin Marco Winter

Ersatzspieler: Michael Palank, Marian Volkmar Hermann, Dennis Meskin, Christopher Kemmer, Patrick Cuno

Trainer: Kevin Glawogger

PACHERN: Marc Reisacher, Florian Kaufmann, Florian Fruhmann, Lukas Matasovic, Philipp Pfeifer, Alban Ismajli, Daniel Stadler, Robin Steyer, Marc Schloffer (K), Juan Carlos Sungurlian, Jan Gößler

Ersatzspieler: Jakob Bernhard Leopold, Matteo Cadar, Marcel Lambauer, Ferris Ben Chroud

Trainer: Manuel Haas

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: Tobelbad : Pachern II - 6:0 (2:0)

90 Dennis Meskin 6:0

69 Dennis Meskin 5:0

63 Regoe Poedoer 4:0

58 Milot Krasniqi 3:0

34 Sandro Krainz 2:0

12 Marko Simonovic 1:0

Details

