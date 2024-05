Dramatisches Spiel: Kalsdorf II dreht das Spiel gegen Unterpremstätten II in letzter Minute

Details Freitag, 24. Mai 2024 23:04

Ein umkämpftes Spiel fand am Freitagabend zwischen SC Foitl Bau Unterpremstätten II und SC Kalsdorf II statt, in dem die Gäste in einem dramatischen Finish das Spiel drehten und mit einem 2:1-Sieg nach Hause gingen. Der Gastgeber hatte lange die Trümpfe in der Hand, verspielte am Ende jedoch mögliche Punkte.

Anfangsphase dominiert von Unterpremstätten - Führung dann auch zur Pause

Der Anpfiff war gerade erfolgt und schnell zeigte sich, dass Unterpremstätten II die Kontrolle über das Spiel übernehmen wollte, doch trotz des anfänglichen Drucks blieb das ersehnte Tor aus. Die erste Halbzeit war geprägt von einer offensiven Spielweise von Unterpremstätten II, während Kalsdorf II sich auf schnelle Konter konzentrierte. Der Druck und die Anstrengungen von Unterpremstätten II wurden schließlich in der 45. Minute belohnt, als Mustafa Mohammadi das verdiente Führungstor zum 1:0 erzielte.

Kalsdorf II kehrt mit neuer Energie zurück - am Ende holt der Tabellenzweite die Punkte

Nach der Halbzeitpause änderte sich das Blatt, als Rusmir Cehajic von Kalsdorf II in der 55. Minute den Ausgleich erzielte. Der Torschütze zeigte sich entschlossen und brachte sein Team mit einem gezielten Schuss zurück ins Spiel. Nun kämpfen beide Teams verbissen um die drei Punkte - es wurde ein Elfer gefordert für die Gastgeber, jedoch nicht gegeben.

Das Spiel blieb bis zu den letzten Minuten spannend und intensiv - die Entscheidung fiel als Rusmir Cehajic in der letzten Minute der Nachspielzeit erneut zuschlug und das entscheidende Tor zum 2:1 für Kalsdorf II erzielte. Dieses späte Tor sorgte für große Enttäuschung bei den von Unterpremstätten, während die Anhänger von Kalsdorf II ihren bis zur Endphase unerwarteten Sieg feierten.

Beide Teams zeigten eine leidenschaftliche Leistung, doch die Effektivität von Kalsdorf II vor dem Tor entschied letztendlich über den Ausgang des Spiels. In den letzten Minuten verlor der Gastgeber dann noch mit Alexander Findner einen Spieler durch einen Platzverweis - mit anderen Worten ein gebrauchter Abend für die Gastgeber.

Aufstellungen:

SC Foitl Bau Unterpremstätten II: Tobias Belohlavek - Maximilian Fleiß, Marcel Eibl, Bernd Uwe Horn, Mustafa Mohammadi, Julian Mörth - Julian Max Lenz, Felix Carstensen, Lucas Joel Witte, Alexander Findner, Behxhet Govori (K) -

Ersatzspieler: Michael Florian Schenner, Ozan Öztürk, Lorenz Christoph Kürbisch, David Gepp

Trainer: Michael Stenitzer

SC Kalsdorf II: Alexander Hofer, Mario Tomic, Eldin Hodzic, Sergej Vucetic, Almin Begic, Rusmir Cehajic (K), Manuel Pfeiler, Isa Babujev, Nico Leon Lackner, Lukas Grabner, Yannis Ei Foutati

Ersatzspieler: Anis Agan Poric

Trainer: Rene Kungl

Bericht Florian Kober - Foto SCU

1. Klasse Mitte B: Unterprem. II : Kalsdorf II - 1:2 (1:0)

91 Rusmir Cehajic 1:2

55 Rusmir Cehajic 1:1

45 Mustafa Mohammadi 1:0

