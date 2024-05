LUV Graz ist unter Trainer Sattler weiter erfolgreich - 22 Punkte im Frühjahr!

Details Sonntag, 26. Mai 2024 14:46

In einem intensiven Match der 24. Runde in der 1. Klasse Mitte B sicherte sich Union LUV Graz einen überzeugenden 2:0-Heimsieg gegen SV Pirka. Die Mannschaft zeigte eine starke Leistung, kam zu zahlreichen Möglichkeiten um das Spiel für sich zu entscheiden. Mit Toren von Maurice Moser und Ermin Dzafic gelang es Union LUV Graz, weitere Punkte im Frühjahr zu sammeln.

Joe Sattler kam in der Winterpause und seitdem rennt das "Werkl" beim LUV!

Startphase dominiert von Union LUV Graz - vier Stangenschüsse!

Bereits in den ersten Minuten des Spiels zeigte sich Union LUV Graz entschlossen und setzte die Gäste aus Pirka unter Druck. Mehrere Versuche, darunter vier Stangenschüsse, zeugten von der Dominanz der Heimmannschaft, die jedoch zunächst keine Früchte trug. Trotz klarer Überlegenheit und einer Reihe von großen Chancen, gelang es Union LUV zunächst nicht, den Ball im Netz unterzubringen.

In der 24. Minute war es dann soweit: Maurice Moser brach den Bann und erzielte das lang ersehnte 1:0 für Union LUV Graz. Dieses Tor gab dem Spiel eine neue Richtung und bestärkte die Heimmannschaft in ihrem Vorhaben, die Partie für sich zu entscheiden. Die Führung zur Halbzeit war eine logische Folge der anhaltenden Bemühungen von Union LUV, die ihre Überlegenheit auch in Zahlen auszudrücken wussten.

Ermin Dzafic besiegelt den Sieg - mit dem 0:2 war Pirka gut bedient

In der zweiten Halbzeit setzte Union LUV Graz dort an, wo sie aufgehört hatte und drängte weiter auf das Tor der Gäste. SV Pirka bemühte sich um Gegenangriffe, konnte jedoch keine entscheidenden Akzente setzen. Die Defensive von Union LUV stand sicher und ließ kaum Chancen zu. Pirka konnte sich auch bei Keeper Mocnik bedanken, dass sein Team nicht in ein Debakel lief.

Die entscheidende Szene des Spiels ereignete sich in der 65. Minute, als Ermin Dzafic per Elfmeter zum 2:0 traf. Dieser weitere Treffer zeigte nicht nur die individuelle Qualität von Dzafic, sondern auch das kollektive Geschick von Union LUV Graz, das Geschehen in der Frühjahrssaison zu kontrollieren und die Weichen immer wieder auf Sieg zu stellen.

Auch nach dem zweiten Tor kontrollierte Union LUV das Spielgeschehen weitgehend und ließ SV Pirka wenig Raum zur Entfaltung. Der Versuch der Gäste, in das Spiel zurückzufinden, blieb erfolglos, und als der Schlusspfiff ertönte, stand ein verdienter 2:0-Heimsieg für Union LUV Graz fest.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Der Sieg gegen SV Pirka unterstreicht die Ambitionen von Union LUV Graz, sich weiter in der Liga zu etablieren. Man holte im Frühjahr 22 Punkte - Pirka hingegen liegt auf dem letzten Tabellenplat mit neun Punkten.

LUV reist nächste Woche zu Lieboch/Mooskirchen - Pircha empfängt die Reserve aus Pachern.

Stimme zum Spiel

Joe Sattler - Trainer LUV

"Das waren hoch verdiente drei Punkte. Sechmal Aluminium, das sagt alles über die Leistung meiner Mannschaft! Es macht große Freude mit diesem Team - wir haben eine permanente Entwicklung!"

Aufstellungen:

LUV Graz: Patrick Weigl, Gabrijel Rihtaric, Ermin Dzafic, Dragan Udovcic, Lennart Valery Heusgen, Samir Rubanovic, Markus Krenn, Melik Yaylali, Sead Ibrahimbegovic, Maurice Moser, Meho Basic (K)

Ersatzspieler: Lawrence Emmanuel Alphonsus, Juri Franz Heusgen, Alexander Engelmaier, Amil Fajic, Marko Jozic, Gabriel Ahn

Trainer: Joe Sattler

SV SUMA Personal Pirka: Tobias Mocnik - Düzgün Asal, Nico Galler, Ivan Stanivuk, Honer Rashid (K), Vahid Fayaz, Ahad Fajas - Tuna Ates, Reiner Raumberger, Dino Camdzic - Sandro Cernec

Ersatzspieler: Amar Karalic, Jakub Ishak, Nikola Palackovic, Onur Gürsen, Klaus Draskowitsch

Trainer: Rene Mocnik

1. Klasse Mitte B: LUV Graz : SV Pirka - 2:0 (1:0)

65 Ermin Dzafic 2:0

24 Maurice Moser 1:0

