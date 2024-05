Liebenau liegt zur Pause zurück und dreht das Spiel gegen Fernitz

Details Sonntag, 26. Mai 2024 15:51

Am späten Samstagnachmittag erlebten die Fans ein ausgeglichenes und torreiches Spiel in der 24. Runde der 1. Klasse Mitte B, in dem der SV Union Liebenau II einen 3:2-Sieg gegen den FC Fernitz-Mellach feiern konnte. Trotz eines Rückstands zur Halbzeit gelang es der Heimmannschaft, das Spiel zu drehen und letztendlich triumphierend vom Platz zu gehen.

Fernitz hat die erste Saison nach der Neugründung fast erledigt - man plant bereits die nächste Spielzeit

Früher Führungstreffer für Liebenau - zur Pause führte Fernitz

Der Auftakt des Spiels war von hoher Intensität geprägt. Bereits in der 11. Minute brachte Jochen Luca Malli die Heimmannschaf mit einem geschickt erzielten Tor in Führung - er tauchte alleine vor dem Tor auf und verwandelte die Chance sicher.

Dieser frühe Treffer setzte die Gäste, FC Fernitz-Mellach, unter Druck, doch die Antwort ließ nicht auf sich warten. Es gab Chancen auf beiden Seiten - die nächsten Tore gehörten dann dem Gast. Schnell ging es dann für die Fernitzer.

Die Auswärtsspiel erzielten durch Lirim Krasniqi in der 42. Minute den Ausgleich. Nur drei Minuten später drehte Tobias Göttlich das Spiel zugunsten der Gäste, indem er zum 2:1 traf, womit die erste Halbzeit mit einem Vorsprung für FC Fernitz-Mellach endete.

Die zweite Halbzeit: Liebenau dreht auf und dreht das Spiel

Die zweite Halbzeit begann und die junge Heimmannschaft zeigte deutlich, dass sie nicht gewillt war, das Spiel aufzugeben. Früh in der zweiten Halbzeit, in der 52. Minute, sorgte Philipp Glauninger mit einem fulminanten Schuss für das 2:2 und brachte neue Energie ins Spiel der Heimmannschaft.

Die Fans wurden Zeugen eines hart umkämpften Matches, bei dem beide Teams Chancen hatten, die Führung zu übernehmen. Trotz einer Torchance für Fernitz in der 66. Minute und nach einer kurzen Trinkpause, gelang es SV Union Liebenau II in der 72. Minute erneut zu treffen. Jochen Luca Malli, der bereits das erste Tor erzielt hatte, wurde zum Mann des Tages, als er mit seinem zweiten Treffer das entscheidende Tor zum 3:2 schoss.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Verteidigungsaktionen seitens SV Union Liebenau II, während FC Fernitz-Mellach alles versuchte, um doch noch den Ausgleich zu erzielen. Trotz einiger Wechsel und Versuche in den Schlussminuten konnte keine der Mannschaften weitere Tore erzielen. Als das Spiel in der 90. Minute abgepfiffen wurde, jubelte SV Union Liebenau II über einen hart erkämpften Sieg, der nicht nur drei Punkte sicherte, sondern auch die Moral und Entschlossenheit der Youngsters zeigte.

Die Fans beider Teams erlebten ein unterhaltsames Match, das bis zum Schlusspfiff offen blieb. SV Union Liebenau II bewies Durchhaltevermögen und Teamgeist, indem sie einen Rückstand umwandelten und einen wichtigen Sieg in der Liga erzielten. FC Fernitz-Mellach, trotz der Niederlage, zeigte eine starke Leistung, die Hoffnung für letzten beiden Spiele gibt.

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: Liebenau II : Fernitz-Mellach - 3:2 (1:2)

72 Jochen Luca Malli 3:2

52 Philipp Glauninger 2:2

47 Tobias Göttlich 1:2

42 Lirim Krasniqi 1:1

11 Jochen Luca Malli 1:0

