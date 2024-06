Torfestival: Meister SV Gössendorf II bezwingt Union LUV Graz mit 6:2

Details Samstag, 08. Juni 2024 22:08

In einem torreichen Duell der 1. Klasse Mitte B konnte der SV Gössendorf II mit einem überzeugenden 6:2-Sieg gegen Union LUV Graz triumphieren. Trotz eines starken Beginns der Heimmannschaft musste sich Union LUV Graz den Gästen geschlagen geben, die insbesondere in der zweiten Halbzeit ihre Klasse unter Beweis stellten. Das Spiel zeichnete sich durch zahlreiche Tore und spannende Szenen aus, die den Zuschauern einiges boten.

Die junge Gössendorfer Truppe ist Meister und steigt in die Gebietsliga auf

Ein vielversprechender Beginn für Union LUV Graz - zur Pause führt der Meister trotzdem

Das Spiel begann mit einem schnellen Tor für die Gastgeber. Bereits in der 11. Minute konnte Alexander Engelmaier Union LUV Graz mit einem präzisen Schuss in Führung bringen. Die Fans der Heimmannschaft jubelten, als Engelmaier das 1:0 erzielte. Doch die Freude währte nicht lange.

Nur sechs Minuten später gelang es dem SV Gössendorf II, durch Michael Scheider-Hatze den Ausgleich zu erzielen. Ein grober Abwehrfehler von Union LUV Graz ermöglichte dem Stürmer, den Ball ungehindert ins Tor zu schießen. Dieser schnelle Gegentreffer schien die Heimmannschaft sichtlich zu verunsichern.

Ein grober Abwehrfehler von LUV. Der letzte Mann spielt dem Stürmer den Ball in die Beine. Mit dem ersten Schuss aufs Tor von Gösse dorf steht es hier 1:1. AreJee, Ticker-Reporter

In der 44. Minute konnte Jakob Velikogne die Führung für SV Gössendorf II weiter ausbauen, nachdem ein schneller Konter zu einem weiteren Treffer führte. Die Gäste gingen mit 2:1 in Führung, was durch einen Lattenschuss von Union LUV Graz beinahe noch ausgeglichen worden wäre. Doch es sollte anders kommen: Nur eine Minute später, in der 45. Minute, nutzte Lucas Radauer seine Möglichkeit und erhöhte auf 3:1 für SV Gössendorf. Mit diesem Halbzeitstand ging es in die Pause.

SV Gössendorf II dominiert die zweite Halbzeit und zerlegt den LUV mit 6:2

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, legte SV Gössendorf II wieder los. Michael Scheider-Hatze erzielte in der 47. Minute das 4:1. Der Tormann von Union LUV Graz stand weit neben dem Tor, und Scheider-Hatze konnte mühelos einnetzen.

Union LUV Graz bemühte sich weiterhin, doch SV Gössendorf II blieb gefährlich. In der 52. Minute nutzte Jakob Velikogne einen weiteren Fehler in der Defensive der Heimmannschaft und markierte das 5:1. Trotz einiger guter Chancen, wie der von Heusgen in der 67. Minute, blieb Union LUV Graz erfolglos im Abschluss.

Der Torhunger von SV Gössendorf II war jedoch noch nicht gestillt. Ali Meggouani setzte in der 79. Minute den Schlusspunkt für die Gäste mit dem 6:1.

In der letzten Minute der regulären Spielzeit gelang Melik Yaylali noch der Treffer zum 2:6, der das Ergebnis etwas erträglicher für die Heimmannschaft machte. Doch der Schlusspfiff in der 91. Minute besiegelte die klare Niederlage von Union LUV Graz.

Der Meister SV Gössendorf zeigte eine beeindruckende Leistung und ließ Union LUV Graz kaum Chancen zur Entfaltung. Die Gäste verabschieden sich nun in die Gebietsliga - der Gastgeber wird seinen im Frühjahr eingeschlagenen Weg weitergehen und in der nächsten Saison angreifen.

Aufstellungen:

LUV Graz: Patrik Simon, Ermin Dzafic, Lennart Valery Heusgen, Samir Rubanovic, Bernhard Körbler (K), Markus Krenn, Melik Yaylali, Sead Ibrahimbegovic, Maurice Moser, Alexander Engelmaier, Gabriel Ahn

Ersatzspieler: Juri Franz Heusgen, Amil Fajic, Felix Oberleitner, Marko Jozic

Trainer: Johann Sattler

SV Gössendorf II: Jan Kraxner, Semir Koldzic, Luca Haas, Jakob Velikogne, Ivan Pejic, Tobias Deimel (K), Armin Icanovic, Michael Scheider-Hatze, Jonas Pötsch, Lucas Radauer, Mounir Nawar

Ersatzspieler: Manuel Lebernegg, Ali Meggouani, Robart Spasov, Felix Andreas Mair, Fabian Radakovics, Pascal Weiß

Trainer: Andreas Jauk

Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: LUV Graz : SV Gössendorf II - 2:6 (1:3)

90 Melik Yaylali 2:6

79 Ali Meggouani 1:6

52 Jakob Velikogne 1:5

47 Michael Scheider-Hatze 1:4

44 Jakob Velikogne 1:3

41 Lucas Radauer 1:2

17 Michael Scheider-Hatze 1:1

11 Alexander Engelmaier 1:0

