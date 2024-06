SC Seiersberg feiert deutlichen Auswärtssieg gegen SVU Liebenau II

In der 26. Runde der 1. Klasse Mitte B konnte der SC Medialine Seiersberg einen beeindruckenden 5:1-Auswärtssieg gegen den SVU Liebenau II einfahren. Trotz eines frühen Rückstands zeigte Seiersberg eine beeindruckende Teamleistung und drehte das Spiel zu ihren Gunsten. Die Heimmannschaft musste sich letztlich klar geschlagen geben.

Früher Treffer für SVU Liebenau II wird vor der Pause gedreht

Die Partie begann vielversprechend für die Heimmannschaft, den SVU Liebenau II. Bereits in der 13. Minute konnte Jochen Luca Malli das erste Tor des Spiels erzielen und seine Mannschaft mit 1:0 in Führung bringen. Diese frühe Führung sorgte für große Begeisterung bei den Fans von SVU Liebenau II. Doch die Freude währte nicht lange.

Der SC Medialine Seiersberg ließ sich durch den Rückstand nicht aus der Ruhe bringen und antwortete mit druckvollem Offensivspiel. Ihre Bemühungen wurden schließlich in der 45. Minute belohnt, als Martin Rath den Ausgleichstreffer zum 1:1 erzielte. Kurz darauf, ebenfalls in der Nachspielzeit, konnte Ernest Manu das Spiel mit einem weiteren Tor zugunsten der Gäste drehen und den Halbzeitstand von 2:1 für Seiersberg sichern.

Dominanz der Gäste in der zweiten Halbzeit

Nach der Halbzeitpause setzte Seiersberg sein dominantes Spiel fort. Bereits in der 51. Minute erhöhte Attila Jurcsak die Führung auf 3:1. Die Gäste hatten zu diesem Zeitpunkt etwa 80 % Ballbesitz und kontrollierten das Spielgeschehen klar.

In der 54. Minute erzielte Patrick Merkan das vierte Tor für Seiersberg und brachte seine Mannschaft mit 4:1 in Führung. Bemerkenswert dabei: Der Kapitän von Seiersberg traf in seinem Abschiedsspiel, was ihm großen Applaus und Anerkennung einbrachte.

Die Gastgeber versuchten in der Folgezeit, den Rückstand zu verkürzen, konnten aber keine entscheidenden Akzente setzen. Den Schlusspunkt der Partie setzte schließlich Jakob Hofer in der 84. Minute mit einem sehenswerten Treffer zum 5:1-Endstand für Seiersberg. Nur sechs Minuten später traf Hofer erneut, diesmal jedoch nur die Latte.

Nach einer Nachspielzeit von einer Minute pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab. Der SC Medialine Seiersberg konnte sich über einen verdienten und überzeugenden Auswärtssieg freuen, während der SVU Liebenau II enttäuscht das Spielfeld verließ.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter SAM (2180 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter SAM mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.