Heimdreier: Krieglach II gewinnt zuhause mit 5:2 gegen Traboch!

Details Samstag, 05. September 2020 23:09

Am Samstagnachmittag traf, in der 2. Runde der 1. Klasse Mur/Mürz B, der TUS Krieglach II auf den SV Traboch. Das letzte Duell konnte Traboch mit 2:1 gwinnen. Dieses Mal gewann jedoch Krieglach II mit einem 5:2. In der 1. Runde gewann Krieglach II in Eisenwerz mit 4:0. Traboch konnte letztes Wochenende einem 5:1 Auswärtssieg bei Mürzzuschlag II feiern. 150 Zuseher waren mit von der Partie. Geleitet wurde das Spiel von Franz Gmeiner. Assistiert wurde er dabei von Franz Freißmuth.

Traboch gleicht nach schnellen zwei Tore Rückstand aus

Die Partie startet nach 8 Minuten bereits mit der ersten Verwarnung für Matthias Huterer nach einem Foulspiel. Nach 12 gespielten Minuten gab es einen Strafstoß für Krieglach II. Diesen verwertete Nico Jance zum 1:0 Führungstreffer. Direkt danach, in der 13. Spielminute, erhöhte Lukas Heribert Hirschler für die Heimischen auf 2:0. Es ging Schlag auf Schlag, denn in der 16. Minute gelang Thomas Gallowitsch der Anschlusstreffer zum 2:1. Kurz vor der Halbzeitpause glich abermals Thomas Gallowitsch zum 2:2 aus. In derselben Minute bekam Harald Leitner nach einem Foulspiel den Gelben Karton.

Krieglach II lässt nichts mehr anbrennen

Zwei Minuten nach wieder Anpfiff traf der Torschütze zum 1:0, Nico Jance, zum 3:2 und brachte die Heimischen wieder in Führung. In der 60. Spielminute sahen Jakob Ernst von Krieglach II und Daniel Trost von Traboch beide wegen eines Foulspiels die Gelbe Karte. Markus Karlon konnte in der 64. Minute wieder den alten zwei Tore Vorsprung Herstellung und traf zum 4:2. Eine Minute später sah Andreas Hofbauer von Schiedsrichter wegen unsportlichem Verhalten den Gelben Karton. Nur zwei Minuten nach seinem Tor zum 4:2 machte Markus Karlon alles klar und erzielte das 5:2 für seine Mannschaft. Nach 83 gespielten Minuten wurde Stefan Guss nach einem Foulspiel verwarnt. In der dritten Minute der Nachspielzeit sahen Fabian Putz von den Heimischen und Stefan Guss von den Gästen beide die Gelbe Karte wegen unsportlichem Verhalten. Für Stefan Guss war es jedoch die zweite Verwarnung in diesem Spiel und so musste er das Feld verlassen. Damit wird er auch nächste Woche beim Heimspiel gegen Kammern fehlen. Krieglach II hat nächstes Wochenende Spielfrei.

TUS Krieglach II - SV Traboch 5:2 (2:2)

Torfolge: 1:0 (12. Jance), 2:0 (13. Hirschler), 2:1 (16. Gallowitsch), 2:2 (45. Gallowitsch), 3:2 (47. Jance), 4:2 (64. Karlon), 5:2 (66. Karlon)

Gelb-Rote Karte: Guss (93. Traboch)

