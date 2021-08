Spiel-Satz-Sieg: Krieglach II serviert Hausherr St. Marein/Lorenzen mit 6:1 ab

Details Montag, 23. August 2021 06:09

Die Reserve des SV St. Marein/St. Lorenzen hat den Saisonstart verpatzt: Mit dieser 1:6-Niederlage gegen den TUS Krieglach II lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück. Erwartungsgemäß waren die Gäste die klar federführende Mannschaft. Mit dem raschen Führungstor im Rücken ließ man dem Gegenüber nur wenig Zeit zur Regeneration. Schaffen es die Krieglach diesmal, eine tragende Rolle im Titelkampf zu spielen?

Die Krieglacher sind das überlegene Team

Vom Start weg geraten die Hausherren gewaltig unter Druck. Da ist ein deutlicher spielerischer Unterschied vernehmbar. Das Vorhaben der Silly-Truppe ist es, möglichst lang die Null zu halten. Was sich dann als frommer Wunsch herausstellt, denn bereits in der 8. Minute gelingt es den Krieglachern einzunetzen. Christoph Knabl kann sich dabei mit dem 0:1 in die Schützenliste eintragen. Was den Matchplan des Gastgebers doch gehörig durcheinander bringt. Denn nun ist es gefragt, auch selber etwas für die Offensive beizutragen. Was aber vorwiegend die Gäste praktizieren. In der ersten Hälfte legt man noch zwei weitere Treffer drauf. Marco Holzer (20.) und Florian Ramskogler (43.) tragen Sorge für eine komfortable 0:3-Pausenführung.

Für die Heimischen reicht es nur zum Ehrentreffer

Gleich nach Wiederbeginn verzeichnet auch St. Marein/Lorenzen ein Erfolgserlebnis. Was man sich aufgrund der unentwegten Einsatzbereitschaft auch redlich verdient hat. Der Torschütze zum 1:3 in der 49. Minute ist Kapitän Rene Rischka. Danach aber haben wieder die Hofbauer-Schützlinge alles unter bester Kontrolle. Man lässt Ball und Gegner laufen, zu weiteren Toren kommt es zwangsläufig. In der 65. Minute leuchtet ein 1:4 auf der Anzeigetafel, Lukas Heribert Hirschler kommt dabei zu Torehren. Aber der Krieglacher Torhunger war noch nicht gestillt. In der 82. und 83. Minute kommt es noch zu einem Doppelschlag. Nico Jance und Lucas Hofbauer besiegeln den glasklaren 1:6-Auswärtssieg.

Stimme zum Spiel:

Gerald Griessler, Co-Trainer Krieglach II:

"Der Gegner war jetzt kein wirklicher Maßstab. Wir waren in keinster Weise irgendeiner Gefahr ausgesetzt. Bei etwas mehr Nachdruck wäre die Trefferanzahl wohl weit über das halbe Dutzend hinausgegangen."

1. Klasse Mur/Mürz B: SV St. Marein/St. Lorenzen II – EKRO TuS Krieglach II, 1:6 (0:3)

8 Christoph Knabl 0:1

20 Marco Holzer 0:2

43 Florian Ramskogler 0:3

49 Rene Rischka 1:3

65 Lukas Heribert Hirschler 1:4

82 Nico Jance 1:5

83 Lucas Hofbauer 1:6

by: Ligaportal/Roo

