"Die Unüberwindbaren": Niklasdorf bleibt auch gegen Kalwang ohne Gegentor

Details Sonntag, 20. März 2022 12:25

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto von Atus Niklasdorf. Der Gastgeber setzte sich mit einem 2:0 gegen SVU Kalwang durch. Als Favorit rein – als Sieger raus. Niklasdorf hat alle Erwartungen erfüllt. Der Tabellenprimus war im Hinspiel gegen Kalwang in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 4:0-Sieg eingefahren.

Keeper Lukas Schneider mit einer blitzsauberen Partie

Vor allem im ersten Spielabschnitt gelingt es den Kalwangern sich sehr teuer zu verkaufen bzw. kann man erfolgreich die Stirn bieten. Gegen die Niklasdorfer Fußball zu spielen ist nun mal aktuell kein Honiglecken. Torverhältnis des Tabellenführers nach 13 Spielen: 49:6-Tore! Hinzu kommt dass Lukas Schneider im Kasten der Gäste in den ersten 20 Minuten ordentlich zu hexen vermag. Was die Hausherren auch bemüht sind auf die Beine zu stellen, der Torhüter hat jedesmal die richtige Antwort parat. So gelingt es Kalwang mit dem 0:0-Halbzeitstand einen Teilerfolg zu verbuchen.

Letztlich sitzt Niklasdorf doch am längeren Ast

Nach dem Seitenwechsel bringt Coach Leodolter mit Pigneter einen neuen Spieler. Und nur nach wenigen Minuten trifft der in der 49. Minute zum 1:0 ins Schwarze. Danach geht vieles einfacher von der Hand. Eben weil die Kalwanger nun mehr Risiko nehmen müssen. Was wiederum mit sich bringt dass nun der Gast gut daran beraten ist, verstärkt Räume zu öffnen. 71. Minute: Niklasdorf kann sich für das Gezeigte belohnen. Kevin Briza trifft zum 2:0 in die Maschen. Damit sind die Würfel ist dieser Begegnung gefallen. Niklasdorf ist auf dem besten Weg, den Wiederaufstieg in die Gebietsliga zu bewerkstelligen.

Eine grundsolide Defensivleistung gepaart mit der Treffersicherheit der eigenen Offensive lassen Atus Raika Niklasdorf in eine verheißungsvolle nähere Zukunft blicken. Prunkstück von Atus Niklasdorf ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst sechs Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Nur einmal gab sich Atus Niklasdorf bisher geschlagen. In den letzten fünf Partien rief Niklasdorf konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

SVU Kalwang hat 20 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang sechs. Sechs Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Kalwang baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Atus Raika Niklasdorf stellt sich am Sonntag (15:00 Uhr) bei Atus Raika Langenwang vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt SV Union Raika Kalwang die Reserve von FC Proleb KM.

Dominik Leodolter, Trainer Niklasdorf:

"Am Heimsieg gibt es nichts zu rütteln. Vor allem in der ersten Halbzeit war diesmal Geduld angesagt. Bei dieser Gelegenheit will ich mich im Namen der Mannschaft herzlich bei allen Vereins-Helferleins bedanken. Nur so ist es gelungen, wieder entsprechend in die Spur zurückzufinden."

Startformationen:

Niklasdorf: Stefan Schwaiger - Christopher Springhetti, Daniel Kindermann, Moritz Suta, Stefan Scherer (K), Lukas Kraschitzer - Nico Ebner, Benjamin Ponsold, Kevin Briza - Luca Streitmayer, Fabio Briza

Kalwang: Lukas Schneider - Johannes Klarmann, Thomas Rieger, Florian Kanitsch - Fabian Schober, Alexander Neißer, Gernot Stocker (K), Niklas Suppan, Tobias Rieger, Gjonson Pepaj, Jacob Schöggl -



SR: Gabrijell Marki

© Robert Tafeit

1. Klasse Mur/Mürz B: Atus Raika Niklasdorf – SV Union Raika Kalwang, 2:0 (0:0)

71 Kevin Briza 2:0

49 Marco Pigneter 1:0