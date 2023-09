St. Stefan/L. läuft bei ATUS Langenwang in 0:8-Debakel

Details Montag, 11. September 2023 10:01

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich ATUS Langenwang und St. Stefan/L. mit dem Endstand von 8:0. Die Mürztaler ließen dem Gegner nicht den Funken einer Chance. Vor allem im zweiten Durchgang drehten die Langenwanger so richtig auf und spielten den Gegner gegen die Wand - in der zweiten Halbzeit fielen sechs Tore.

Schnelle Führung für Langenwang

120 Zuschauer sahen, wie Christoph Rath das 1:0 für ATUS Langenwang markierte. Kurz darauf erzielte auch schon das 2:0, wodurch für klare Fronten gesorgt ist. Bis der Unparteiische den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr.

Glasklare Sache

Mit einem schnellen Doppelpack (47./49.) zum 3:0 schockte Rath TUS St. Stefan/L. Der vierte Streich von ATUS Langenwang war Kosovar Loshaj vorbehalten (53.). Das Heimteam überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:0 (65.). ATUS Langenwang baute den Vorsprung in der 71. Minute aus. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Rene Pink für einen Treffer sorgte (91.). Letztlich feierte ATUS Langenwang gegen St. Stefan/L. nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Für ATUS Langenwang ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. In dieser Saison sammelte ATUS Langenwang bisher drei Siege und kassierte eine Niederlage.

TUS St. Stefan/L. ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. 4:19 – das Torverhältnis des Gasts spricht eine mehr als deutliche Sprache. Einen klassischen Fehlstart legte das Schlusslicht hin. Vier Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Nächster Prüfstein für ATUS Langenwang ist auf gegnerischer Anlage SV Union HP Anhänger Kalwang (Sonntag, 15:00 Uhr). Tags zuvor misst sich TUS St. Stefan/L. mit der Reserve von Kindberg-Mürzhofen.

Stimme zum Spiel:

Gerald Fiedler (Sektionsleiter Langenwang): "In der ersten Halbzeit konnten wir mehrere hochkarätige Chancen nicht nutzen. Das Tor in der Nachspielzeit zum 2-0 war sehr wichtig für die Moral und zugleich der Dosenöffner. In der zweiten Spielhälfte konnten wir unsere Chancen in Tore ummünzen. Der Sieg geht in dieser Höhe absolut in Ordnung. Abermals ein Kompliment an die Mannschaft, unsere Jungs kämpften unermüdlich weiter und wurden am Ende mit dem 8:0 belohnt."

Aufstellungen:

Langenwang: Nico Weigl - Michael Zächling, Dominik Payerhofer, Michael Franz Gastgeber - Rene Pink (K), Jakob Zächling, Willi Roposch - Christoph Rath, Fabian Sommer, Fabian Putz, Kosovar Loshaj



Ersatzspieler: Christoph Rauch, Max Massenbichler, Daniel Schantl, Marco Holzer, Alexander Kreidl, Daniel Koiser



Trainer: Zorko Racic





St. Stefan/L.: Marvin Alexander Kukitsch - Mario Hebenstreit, Marin Simic, Lukas Schober (K), Christian Berger - Harald Halsegger, Dorian Stamenkovic - Daniel Leitner, Markus Walcher, Dominik Schwarzenberger, Thomas Etschmeyer



Ersatzspieler: Elias Maximilian Schober



Trainer: Markus Walcher

1. Klasse Mur/Mürz B: ATUS Langenwang – TUS St. Stefan/L, 8:0 (2:0)

91 Rene Pink 8:0

71 Jakob Zaechling 7:0

65 Fabian Sommer 6:0

65 Michael Zaechling 5:0

53 Kosovar Loshaj 4:0

49 Christoph Rath 3:0

47 Christoph Rath 2:0

16 Christoph Rath 1:0

