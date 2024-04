ATUS Langenwang nach Sieg über Tragöß-St. Katharein nur einen Punkt hinter Leader FC Kammern

Details Montag, 29. April 2024 08:18

ATUS Langenwang gewann das Samstagsspiel gegen SC Tragöß-St. Katharein mit 3:1. ATUS Langenwang erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Im Hinspiel hatte der Gastgeber einen Erfolg geholt und einen 6:3-Sieg zustande gebracht. Aufgrund des 2:2 von Leader Kammern gegeb Phönix Mürzzuschlag liegt Langenwang nur einen Punkt dahinter. Das Titelrennen ist seit dieser Runde also wieder hochspannend.

Blitzstart der Langenwanger

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag ATUS Langenwang bereits in Front. Fabian Putz markierte in der zweiten Minute die Führung - Traumpass von Pink und Putz schließt ab. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für ATUS Langenwang.

Tragöß schlägt zurück

Im zweiten Durchgang schlägt Tragöß dann zurück. Für das 1:1 von Tragöß-St. Katharein zeichnete Markus Grabner nach einem schönen Angriff über mehrere Stationen verantwortlich (56.). Im Gegenzug treffen aber wieder die Langenwanger: Viorel Socaci stellte die Weichen für ATUS Langenwang auf Sieg, als er in Minute 58 mit dem 2:1 zur Stelle war. Die Tragößer werfen dann alles nach vorne und kassieren prompt noch ein Gegentor. Der Treffer von Kosovar Loshaj in der 76. Minute per Elfmeter schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Mit Ablauf der Spielzeit schlug ATUS Langenwang Tragöß/Kathar. 3:1.

Nach dem klaren Erfolg über SC Tragöß-St. Katharein festigt ATUS Langenwang den zweiten Tabellenplatz. In der Defensive von ATUS Langenwang griffen die Räder ineinander, sodass ATUS Langenwang im bisherigen Saisonverlauf erst 13-mal einen Gegentreffer einsteckte. Nur zweimal gab sich ATUS Langenwang bisher geschlagen. Sechs Spiele ist es her, dass ATUS Langenwang zuletzt eine Niederlage kassierte.

Tragöß-St. Katharein führt mit 19 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Fünf Siege, vier Remis und drei Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto.

Am Samstag muss ATUS Langenwang bei TUS St. Stefan/L. ran, zeitgleich wird Tragöß/Kathar. von SV Union HP Anhänger Kalwang in Empfang genommen.

Stimme zum Spiel:

Dominik Schaunitzer (Sektionsleiter Langenwang): "Die drei Tore waren top herausgespielt. Es war eine starke Leistung unserer Mannschaft. Und großes Danke an Phönix für das 2:2 gegen Kammern. Wir werden uns mit ein zwei Bierchen bedanken. Wir waren spielbestimmend und es war eine Steigerung zur Vorwoche. Wir hatten wieder einen Blitzstart und haben sofort auf denn Gegentreffer geantwortet. Wir haben verdient gewonnen und drei Punkte eingefahren."

1. Klasse Mur/Mürz B: ATUS Langenwang – SC Tragöß-St. Katharein, 3:1 (1:0)

76 Kosovar Loshaj 3:1

58 Viorel Socaci 2:1

56 Markus Grabner 1:1

2 Fabian Putz 1:0

